Spotkał się z Donaldem Tuskiem. Oświadczył, że chce być Polakiem

W poniedziałek 9 marca prof. Victor Ambros spotkał się z Donaldem Tuskiem. Amerykański biolog molekularny polskiego pochodzenia rozważa uzyskanie polskiego obywatelstwa. Jego ojciec był Polakiem i w czasie II wojny światowej został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy.

Noblista Victor Ambros: Chcę zostać Polakiem

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 2024 roku w rozmowie z PAP podkreślił, że byłoby to dla niego hołdem dla rodziny i wszystkich, którzy przetrwali trudne czasy. – Dla mnie byłby to sposób na uhonorowanie mojego ojca, mojej ciotki, ich rodziców, a także wszystkich tych ludzi, którzy walczyli i przetrwali, żebym mógł dziś istnieć. W ten sposób chciałbym oddać im hołd – tłumaczył.

W spominał, że jego jedynym łącznikiem z Polską był ojciec. – Trzeba jednak pamiętać o realiach tamtych czasów: były to lata 50. XX wieku i nie wszyscy dziś zdają sobie sprawę, że w Stanach Zjednoczonych wielu imigrantów nie przekazywało swojego języka dzieciom, zwłaszcza gdy żyli w izolacji – wyjaśnił.

Victor Ambros chce polskiego paszportu. Powód jest poruszający

Naukowiec tłumaczył, że rodzice jego żony pochodzili z Chin, ona sama urodziła się w Kansas — w niewielkiej miejscowości, gdzie ich rodzina była jedyną chińską rodziną w promieniu setek kilometrów.

– Oni również nie mówili z dziećmi w swoim ojczystym języku. Podobnie było z moim ojcem. Ożenił się z Amerykanką i zamieszkał w Vermont, w miejscu, gdzie nie było żadnej polskiej społeczności. Z jakiegoś powodu doszedł do przekonania, że nie powinien mówić po polsku do swoich dzieci, a była to jedyna okazja, by ten język nam przekazać” — opowiadał noblista.

Prof. Ambros przyznał, że od lat darzy Polskę ogromną sympatią i podziwem. – Kiedy dorastałem, pamiętam rozmowy — mój ojciec mówił o Polsce jako o kraju, którego granice wciąż przesuwały się na mapie. To sprawiało, że w mojej głowie rodziło się poczucie, iż Polska jest czymś niemal nierealnym, jakby złudzeniem — tłumaczył.

Dlaczego Victor Ambros chce być Polakiem?

– Dopiero później, zwłaszcza w ostatnich latach, coraz wyraźniej dostrzegałem, jak niezwykle odporny okazał się naród polski, jak potrafił przetrwać napór historii i sił, które chciały go unicestwić. Dziś jest silniejszy niż kiedykolwiek – dodawał.

Dzięki Nagrodzie Nobla prof. Ambros dostrzega możliwość wsparcia polskiej nauki i budowania pozycji kraju na świecie. – Dlatego właśnie tak bardzo poruszyła mnie możliwość, że być może dzięki Nagrodzie Nobla mógłbym wnieść jakiś wkład w rozwój polskiej nauki i pozycję Polski w świecie. Traktuję to jako szansę, by dołożyć choćby niewielką cegiełkę, jeśli tylko będę mógł – podkreślił.

