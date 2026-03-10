TVN zmieni właściciela. „Dużo ludzi straci pracę, bo co do tego nie ma wątpliwości”
Stacja TVN, Warner Bros Discovery. Budynek przy ul. Wiertniczej
Stacja TVN, Warner Bros Discovery. Budynek przy ul. Wiertniczej Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Czy Paramount Skydance po przejęciu Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. TVN, wprowadzi zmiany w polskiej stacji? Medioznawca zwrócił uwagę na zapowiadane oszczędności i koszt transakcji. Według eksperta pierwszym miejscem, gdzie dochodzi do cięć, są etaty.

Paramount Skydance przejmie Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. TVN, HBO, czy CNN. Proces wywołuje dużo znaków zapytania. – Dużo ludzi straci pracę, bo co do tego nie ma wątpliwości – skomentował dla „Faktu” medioznawca prof. Mirosław Filiciak. Ekspert tłumaczył, że dyrektor generalny nowego medialnego giganta David Ellison „obiecywał około dwóch miliardów dolarów oszczędności”.

– To są rzeczy, co do których możemy być niemal pewni – przekonywał prof. Filiciak. Medioznawca przypomniał, że przypomniał, że umowa zostanie sfinalizowana za 100 mld dol. i „te pieniądze trzeba skądś odzyskać, a pierwszym miejscem, gdzie szuka się oszczędności przy fuzjach tej skali, są zawsze etaty”. – Ta logika biznesowa, zwłaszcza przy tak podbitej stawce, sprawia, że ta fuzja na początku będzie dużym minusem – wskazał prof. Filiciak.

Paramount Skydance przejmie Warner Bros. Discovery, co się stanie? „To nie jest dobra sytuacja”

Ekspert jest przekonany, że „to nie jest dobra sytuacja dla osób zatrudnionych w branży”. Prof. Filiciak odniósł się również do obecności TVN na liście podmiotów chronionych. – Co Amerykanie musieliby jeszcze zrobić, żeby polski rząd odważył się powiedzieć „nie”? – zastanawiał się medioznawca. Według prof. Filiciaka „najbardziej prawdopodobny scenariusz to gra na czas”.

– Rząd ma narzędzia, ale może lepiej by było, żeby w tym starciu najpierw powalczył zawodnik cięższej wagi – np. Komisja Europejska – wskazał ekspert. Prof. Filiciak tłumaczył, że „przy aktualnym stanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi Komisja Europejska może mieć trochę więcej odwagi w konfrontacji z Amerykanami, niż miałaby wcześnie”. Medioznawca skazał, że na stanowisku redaktor naczelnej CBS News „zainstalowano” kontrowersyjną osobę – Bari Weiss.

TVN zmieni właściciela. „Mogą dziać się rzeczy szalone i kurs polityczny zmieni się o 180 stopni”

Prof. Filiciak wymieniał, że to „osoba z bardzo nikłym doświadczeniem w branży medialnej, z dużymi zasługami politycznymi, która ma ogromną władzę nad czymś, co jest wielkim biznesem, ale też potężnym aktorem w grze informacyjnej”. Ekspert zastanawia się, czy podobna sytuacja mogłaby spotkać TVN. Prof. Filiciak dopuszcza, że „mogą dziać się rzeczy szalone i kurs TVN-u polityczny zmieni się o 180 stopni, jak i sytuację, w której zmiany przebiegają w sposób niemalże niezauważalny”.

Źródło: Fakt