Prześwietlili majątek Waldemara Żurka. Reporter o „największym szoku”, poseł PiS o „szaleństwie”

Oświadczenie majątkowe Waldemara Żurka zostało utajnione. Według prawicowej telewizji wPolsce24 minister sprawiedliwości posiada 21 działek, z czego siedem to pola lub łąki, kolejne siedem to lasy, a następne siedem to działki budowlane, z czego na pięciu stoją budynki – zarówno domy całoroczne, jak i letniskowe. Nieruchomości mają być rozsiane od Bałtyku przez Mazowsze i okolice Warszawy oraz Małopolskę i podkrakowskie Zielonki, Bibice aż po Podkarpacie i Bieszczady.

– Dla mnie największym szokiem przy robieniu tego reportażu było to, jak bardzo rozsiane są wszystkie działki Waldemara Żurka po całej Polsce- przyznał autor materiału. Wartość jednej z działek na Podkarpaciu ma wynosić 900 tysięcy złotych. Nieruchomość w Małopolsce wyceniono z kolei na 1,6 milionów zł. Inne grunty rolne w woj. małopolskim oszacowano z kolei na około 250 tys. zł. Łącznie wszystkie działki, domy, domki letniskowe oraz lasy mają być warte prawie osiem milionów złotych.

Majątek Waldemara Żurka utajniony, wyciekły szczegóły. Co posiada minister sprawiedliwości?

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Hreniaka „to jakieś szaleństwo”. Według wcześniejszych szacunków medialnych majątek Żurka był wyceniany na około trzy mln zł. Taką kwotę deklarował również sam minister sprawiedliwości w wywiadach. Zdaniem europosła PiS utajnienie oświadczenia majątkowego Żurka „rzuca poważny cień podejrzenia na całą tę sprawę i na intencje”.

– Warto pozazdrościć panu Żurkowi jego majątku, bo niewiele osób może się pochwalić – komentował Tobiasz Bocheński. – Standardem demokratycznego państwa prawnego jest transparentność i powinniśmy tej transparentności, tej jawności oczekiwać od wszystkich, nieważne czy się nazywają Żurek, czy iksiński- podsumował eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

