Spór o metalowy festiwal w Gdańsku. „Bluźnierczy spęd w Boże Ciało”

Mystic Festival to jeden z największych festiwali muzyki metalowej w Europie, z 25-letnią tradycją. Od kilku lat odbywa się w Gdańsku – podobnie ma być w tym roku, bowiem czterodniową edycję wydarzenia ma mieć miejsce na terenie Stoczni Gdańskiej. W terminie od 3 do 6 czerwca na pięciu scenach w industrialnej przestrzeni wystąpi ponad 90 zespołów, takich jak Megadeth, Anthrax, Behemoth, Mastodon, Black Label Society, Saxon czy Overkill.

„Bluźnierczy spęd w Boże Ciało”? Powstała petycja przeciw festiwalowi

Choć to prawdziwa gratka dla fanów mocniejszych brzmień, którzy zapewne nie mogą doczekać się, by zobaczyć swoich ulubionych artystów na żywo, nie wszyscy są tak samo podekscytowani. Tegoroczna edycja wzbudza niemałe kontrowersje ze względu na termin – jak stwierdziła fundacja „Polska Katolicka, nie laicka”, „wydarzenie o wyraźnie antychrześcijańskim i bluźnierczym charakterze zostało zaplanowane w czasie Uroczystości Bożego Ciała”. Organizacja postanowiła skierować odezwę do prezydentki Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, zatytułowaną „Bluźnierczy spęd w Boże Ciało”. Działacze opublikowali petycję, w której domagają się odwołania imprezy.

„Wydarzenie o wyraźnie antychrześcijańskim i bluźnierczym charakterze zostało zaplanowane w czasie Uroczystości Bożego Ciała, gdy miliony wiernych w Polsce publicznie oddają cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych. Organizowanie festiwalu o takiej wymowie właśnie w tym dniu trudno uznać za przypadek. W sercu Gdańska, w czasie, gdy miliony katolików publicznie wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, planuje się wydarzenie jawnie szydzące z tego, co dla nas najświętsze” – stwierdzają autorzy petycji.

Ich zdaniem także, że „Mystic Festival nie jest wydarzeniem światopoglądowo neutralnym”. „W licznych przypadkach operuje on wprost obrazami i motywami antychrześcijańskimi. W tekstach utworów i oprawie wizualnej pojawiają się elementy odwróconej symboliki liturgicznej, negowania Boga, afirmowania postaw buntu wobec Stwórcy, a także bluźniercze przedstawienia Matki Bożej” – piszą działacze fundacji.

Termin od lat ten sam. „Pewne kręgi katolickie próbują coś ugrać”

Co na to organizatorzy wydarzenia? Jak w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” stwierdził Arkadiusz Hronowski, jeden ze współorganizatorów Mystic Festivalu, „od wielu lat dzieją się takie rzeczy zwłaszcza, kiedy pojawia się zespół Behemoth”. Zaznaczył, że „pewne kręgi katolickie próbują coś ugrać” i dodał, że Polska to wolny kraj i nie ma obowiązku obchodzenia Bożego Ciała. – Mamy prawo robić swoje rzeczy – podkreślił.

Hronowski przypomniał, że festiwal jest organizowany w stałym terminie od lat. – Nigdy nie sugerowaliśmy się świętami, bo nie stanowią one dla nas powodu do aktywności marketingowej. To nie my zbijemy na tym kapitał, tylko ktoś, kto uważa, że czynimy jakieś zło – dodał.

Organizatorzy przypominają, że wydarzenie jest biletowane i odbywa się w zamkniętej przestrzeni, dlatego – ich zdaniem – nie wpływa na przebieg procesji związanych z uroczystością Bożego Ciała. A takie zarzuty fundacja „Polska katolicka, nie laicka” również kierowała w stronę organizatorów.

Portal Metal News przypomina również, że ta sama fundacja protestowała przeciwko festiwalowi także w 2023 i 2024 roku.

Czytaj też:

Oto stosunek Polaków do Kościoła. Ten element przykuwa uwagęCzytaj też:

Europejska stolica zaprasza Polaków. To największe takie wydarzenie