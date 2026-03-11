Unia Europejska da 600 milionów. W planie schrony, modernizacje, inwestycje

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w zapisach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”. Dzięki zmianie powstaną m.in. schrony, modernizacje lotniska i szpitala czy inwestycje w przemysł obronny.

O planowanych zmianach poinformowała 11 marca 2026 r. marszałek województwa Renata Janik podczas konferencji w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

– Do zaproponowanych przez nas zmian w zapisach programu regionalnego Komisja Europejska nie wniosła żadnych uwag, były one przemyślane i odpowiadają na bieżące potrzeby województwa świętokrzyskiego w zakresie rozwoju regionu, przygotowania do sytuacji kryzysowych, bezpieczeństwa mieszkańców i szeroko rozumianej odporności – podkreśliła marszałek Renata Janik.

Na co zostaną wydane pieniądze w województwie świętokrzyskim?

Wprowadzone zostaną trzy nowe priorytety, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich całkowita wartość to ponad 575 mln złotych. Są to:

Fundusze Europejskie dla zwiększania potencjału przemysłu obronnego – zarezerwowano 220 mln zł , które przeznaczone będą przede wszystkim na inwestycje w świętokrzyskich przedsiębiorstwach, działających w branży zbrojeniowej.

– zarezerwowano , które przeznaczone będą przede wszystkim na inwestycje w świętokrzyskich przedsiębiorstwach, działających w branży zbrojeniowej. Fundusze Europejskie dla bezpieczeństwa wodnego – zaplanowano kwotę 54 mln zł, która będzie przeznaczona na dofinansowanie projektów, mających na celu zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do wody pitnej. Obecnie Zarząd Województwa czeka na odpowiedź z Komisji Europejskiej, czy owe środki finansowe można przeznaczyć na dofinansowanie złożonych wcześniej wniosków od samorządów, które znajdują się na listach rezerwowych.

– zaplanowano kwotę która będzie przeznaczona na dofinansowanie projektów, mających na celu zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do wody pitnej. Obecnie Zarząd Województwa czeka na odpowiedź z Komisji Europejskiej, czy owe środki finansowe można przeznaczyć na dofinansowanie złożonych wcześniej wniosków od samorządów, które znajdują się na listach rezerwowych. Fundusze Europejskie dla infrastruktury obronnej – najwięcej środków, bo ponad 300 mln zł, przeznaczone zostanie na wsparcie inwestycji w infrastrukturę publiczną, służących wzmocnieniu odporności regionu na różnorodne zagrożenia.

Pojawi się również nowy Priorytet 16 Edukacja dla bezpieczeństwa. Finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Priorytet 16. Edukacja dla bezpieczeństwa – realizowany będzie projekt strategiczny „Sprawni – kompetentni – gotowi”, który obejmie 4 000 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Na te działania przeznaczone będzie ponad 41 mln zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej czy obsługi dronów, jako narzędzi wsparcia w działaniach ratowniczych i obronnych.

W 2025 r., w kwietniu, gdy pojawiły się możliwości dokonania zmian w zapisach programu regionalnego, z mojej inicjatywy skierowano pismo do Komisji Europejskiej, korespondencję i rozmowy prowadziłam również w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego – tłumaczy marszałek Renata Janik.

Co przyniesie zmiana?

W związku z zatwierdzonymi zmianami w zapisach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” zostanie o rok wydłużona perspektywa finansowa, a to oznacza, że beneficjenci będą mogli realizować dofinansowane projekty do końca grudnia 2030 roku. Zwiększy się również wartość dofinansowania: z dotychczasowego 85 procent wartości całkowitej projektu do 95 procent kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj też:

Nawrocki podpisał ważną ustawę. Te transakcje trafią pod lupę fiskusaCzytaj też:

Duński naukowiec: Ograniczenie emisji w UE do zera się nie wydarzy. Społeczeństwa się zbuntują