Nietypowe wezwanie metropolity krakowskiego. „Potrzebujemy przeorać te ziemie naszego Kościoła”

W sobotę 14 marca o godzinie 18:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się otwarcie II Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej. Kard. Grzegorz Ryś w nagraniu zaprosił świeckich i duchownych wiernych do udziału w uroczystości i spotkaniach przedsynodalnych, które ją poprzedzą. – Stoję sobie w ogrodzie przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej na Górze Borkowskiej. Podziwiam robotę kretów. Cała ziemia przeorana jest – zaczął metropolita krakowski.

Osobliwe nagranie metropolity krakowskiego. „Nasz operator nie wiedział”

– Też stała się taka bardzo pulchna i nasz operator nie wiedział, czy mu się uda ustawić w ogóle ten sprzęt. Zapraszam was do równej aktywności, ale we wierze. Potrzebujemy tak przeorać te ziemie naszego krakowskiego Kościoła, tak żeby się stała na nowo pulchna i żeby w nią od nowa siać i żeby rosło Boże Słowo w nas, w naszych wspólnotach, w naszym Kościele – kontynuował kard. Ryś.

Od piątku odbywać się będą przedsynodalne spotkania, które poprowadzi sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech. Metropolita krakowski zaznaczył, że duchowny „poprowadzi ludzi do otwarcia tego Synodu rekolekcyjnie i konferencyjnie na każdy możliwy sposób, także odpowiadając na pytania, wątpliwości itd”..

Otwarcie II Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej. Kard. Grzegorz Ryś: Czekam na was

– To jest szczęście, że fragment tej swojej pracy kardynał może i chce wykonać wśród nas w naszym krakowskim Kościele – powiedział kard. Ryś. Metropolita krakowski na Eucharystię końcową zaprosił „delegację z każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej, ale także z małych wspólnot, z ruchów, zakonów, seminariów”. – Przyjdźcie. Czekam na was. Liczę na was – podsumował kard. Ryś.

