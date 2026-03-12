Po zmianie właściciela TVN chcieli poznać odpowiedź na jedno pytanie. „Ogromna niepewność”

Dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison rozmawiał we wtorek 10 marca z kierownictwem Warner Bros. Discovery. Spotkanie z około 150 pracownikami wyższego szczebla trwało około 45 minut. Wiele osób miało nadzieję usłyszeć o planach na przyszłość lub uzyskać jasność co do harmonogramów i zwolnień. Uczestnicy wyszli jednak zawiedzeni i z rozwianymi nadziejami. Dużo mówiło się o opowiadaniu historii i zbliżaniu się do siebie.

Chcieli się dowiedzieć co ze zwolnieniami po zmianie właściciela TVN. „Nie wierzymy mu”

Ellison bagatelizował doniesienia o ogromnych zwolnieniach. – Nie wierzymy mu – przyznał uczestnik spotkania w rozmowie z Hollywood Reporter. Inny członek kierownictwa opisał szefa Paramount jako człowieka pełnego pasji i wielbiciela filmów. Ellison zaznaczył, że spółki po połączeniu mają wydawać więcej na tworzenie treści niż jakakolwiek inna firma medialna. Dyrektor generalny nowego medialnego giganta powtórzył deklarację o co najmniej 30 filmach kinowych rocznie.

Ellison mówił o jednej platformie streamingowej i jednej firmie, ale jednocześnie powiedział, że planuje zachować oba studia. Szef Paramount miał być pewny siebie i elokwentny. Trzeci rozmówca wspomniał z kolei, że „w dalszym ciągu istnieje ogromna niepewność”, a uczestnicy spotkania „liczyli na więcej”. Jeśli Paramount nie sfinalizuje przejęcia właściciela TVN do 30 września, wówczas będzie musiało zapłacić akcjonariuszom Warner Bros. Discovery „opłatę za opóźnienie”.

TVN zmieni właściciela. Pracownicy Warner Bros. Discovery relacjonują spotkanie z nowym szefem

W spotkaniu oprócz Ellisona wziął też udział prezes WBD David Zaslav, który wygłosił przemówienie. 30 minut trwała sesja Q&A, która zawierała pytania przesłane wcześniej. Pojawiają się porównania do podobnej rozmowy przeprowadzonej w grudniu 2025 r. z Netflixem. Jeden z kierowników ocenił, że miało ono „bardziej uroczysty charakter i było zaplanowane”, a to z Ellisonem było na zasadzie „po prostu powiedzcie nam, co się dzieje”.

Inna osoba oceniła jednak, że takie porównanie jest niesprawiedliwe, bo Ted Sarandos uspokajał pracowników ws. tego, czy filmy będą trafiać do kin, a szef Paramount „ma do rozwiązania znacznie więcej palących problemów”. Po wizycie Ellisona pracownicy „nadal czują się oszołomieni i zszokowani tą transakcją”. Dyrektor generalny medialnego giganta miał jednak sobie dobrze poradzić.

