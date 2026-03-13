TV Republika w centrum kolejnego sporu. „Stawia ją z góry na uprzywilejowanej pozycji”

KRRiT w środę 11 marca wydała oświadczenie ws. miejsca na multipleksie MUX-8. Podkreślono w nim, że „postępowanie w tej kwestii zawieszono na wniosek jedynego uczestnika konkursu – Telewizji Republika S.A. dla nowego kanału tej stacji o nazwie Republika 2”. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji argumentowała, że zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego szef KRRiT może wykonać taki ruch przy jednym wnioskodawcy w postępowaniu.

Wyjaśniono, że „decyzja ma uzasadnienie rynkowe, bo multipleks MUX-8 od dłuższego czasu nie cieszył się zainteresowaniem nadawców”. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tłumaczyła, że „w ostatnich miesiącach dwóch z nich zrezygnowało z odnowienia koncesji, a w kolejnym konkursie zakończonym w styczniu 2026 r. nikt się nie zgłosił”. Zawieszenie postępowania ma umożliwić ewentualny powrót do wniosku w przyszłości, o co może wystąpić w każdej chwili wnioskodawca.

Sprzeciw ws. wniosku TV Republika. „Konsekwencje decyzji są ważne dla kształtu rynku medialnego”

Inne zdanie w tej sprawie ma prof. Tadeusz Kowalski, który wydał w tej sprawie komunikat. Jak podał „Press”, członek KRRiT przypomniał o tym, że TV Republika nie spełniła warunków tego konkursu, przez to, że nie uzupełniła wymaganej dokumentacji. Prof. Tadeusz Kowalski relacjonował, że podczas jednego z ostatnich posiedzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustalono, że „konsekwencje decyzji KRRiT w tej kwestii są ważne dla kształtu rynku medialnego w przyszłości”.

Medioznawca zarzucił przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszce Glapiak „samodzielne podjęcie decyzji o zawieszeniu postępowania konkursowego na MUX-8”. Według prof. Kowalskiego „zawieszenie postępowania sprawia, że KRRiT jako regulator dysponujący koncesją traci możliwość dysponowania nią i jest zależna w swoim dalszym postępowaniu od decyzji jednego nadawcy”. Członek Krajowej Rada Radiofonii i Telewizji ocenił, że decyzja Glapiak jest „błędna”.

Telewizja Republika złożyła wniosek ws. MUX-8, KRRiT podjęła decyzję. Nowe fakty

Według prof. Kowalskiego ruch „nie zabezpiecza należycie interesu publicznego, na którego straży stoi KRRiT”. „»Mrożenie« na trzy lata miejsca dla jednego nadawcy stawia go z góry na uprzywilejowanej pozycji względem innych podmiotów, tym bardziej że rynek audiowizualny dynamicznie się rozwija i w tym czasie mogą się na nim pojawić zupełnie nowe podmioty zainteresowane nadawaniem naziemnym” – dodał medioznawca. Prof. Kowalski uznał, że konkurs powinien być nierozstrzygnięty.

Czytaj też:

TV Republika najlepszą stacją informacyjną. W rankingu ogólnym ustąpiła tylko „wielkiej czwórce”Czytaj też:

„Dziurawy” bojkot Telewizji Republika. Te marki wykonały woltę