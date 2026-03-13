KO liderem w nowym sondażu. Tusk ma twardy orzech do zgryzienia

W najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu sprawdzono, na kogo Polki i Polacy oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Liderem zestawienia jest Koalicja Obywatelska, którą popiera 31,8 proc. badanych. Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,2 proc. głosów, a na trzecim – Konfederacja (14,2 proc.).

W dalszej części stawki znalazły się Konfederacja Korony Polskiej (8 proc.) i Lewica (6,9 proc.). Pod progiem wyborczym są: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,6 proc.), Razem (2,1 proc.) i Polska 2050 (0,9 proc.). 7,3 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

KO wygrywa, jest „ale”. Nowy sondaż to czarny scenariusz dla Tuska

Jeżeli wyniki sondażu potwierdziłyby się w czasie wyborów, KO mogłaby liczyć na 180 miejsc w Sejmie, PiS – 144, Konfederacja – 78, Konfederacja Korony Polskiej – 37, a Lewica – 21 mandatów. W takim przypadku Koalicja Obywatelska miałaby problem z utworzeniem rządu, bo nawet gdyby stworzyłaby koalicję z Lewicą, miałyby jedynie 201 głosów, a większość gwarantuje co najmniej 231 mandatów. Z kolei, gdyby PiS połączyło siły z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej, miałyby 259 mandatów.

– Badanie było przeprowadzone dwa dni po ogłoszeniu, że kandydatem PiS na premiera jest Przemysław Czarnek. W tych wynikach nie widać jednak jeszcze ani pozytywnego, ani negatywnego „efektu Czarnka” — skomentowała w rozmowie z Onetem Sylwia Pawłowska z IBRiS, zaznaczając, że KO utrzymuje wyraźną przewagę nad PiS.

Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

