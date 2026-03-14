Prawicowy TVN jako konkurencja dla TV Republika? „Oni ją porzucą”

Paramount Skydance do końca września powinno sfinalizować przejęcie Warner Bros. Discovery, jeśli nie chce się narażać na kolejne koszty. „Gazeta Wyborcza” zapytała prof. Tadeusza Kowalskiego, jak zmiana właściciela TVN wpłynie na polską stację. Członek KRRiT ocenił, że „dziś TVN to stacja dochodowa i raczej nic się nie zmieni”. Prof. Kowalski dodał, że „nabycie stacji telewizyjnej w gruncie rzeczy ma sens tylko wtedy, jeżeli przynajmniej utrzyma się widzów, a najlepiej zdobędzie nowych”.

– A czy TVN24 jako prawicowa stacja utrzyma widzów? Dziś oglądają ją najczęściej osoby po sześćdziesiątce, z dużych miast, z wyższym wykształceniem i wyższym niż przeciętnie poziomem dochodów. To bardzo cenne audytorium dla każdego nadawcy. Czy oni by zaakceptowali taką zmianę stacji? Nie, oni ją porzucą. Istotne jest, czy znajdą alternatywę – mówił medioznawca. Prof. Kowalski zaznaczył, że „Paramount i Paramount Skydance nie mają obecnie żadnych zysków, są na minusie”.

TVN zmieni właściciela, będzie konkurencją dla TV Republika? Członek KRRiT: Widownia już nie rośnie

Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „nie sądzi, żeby Polska była dla nich tak ważna, by w imię interesów politycznych ponosić straty”. Prof. Kowalski odniósł się również do sugestii, że prawicowy TVN24 byłby konkurencją dla TV Republika. Medioznawca zaznaczył, że widownia stacji Tomasza Sakiewicza „już nie rośnie” i zastanawiał się, czy to „może jest sufit dla stacji skrajnie prawicowych?”. Zauważył, że „TVN24 to jest stacja płatna i nie jest powszechnie dostępna na MUX”.

Prof. Kowalski wyjaśniał, że „przeprofilowanie stacji jest procesem długotrwałym” i wyrażał wątpliwości, czy „możliwe jest wypracowanie nowej strategii dla TVN24 i wdrożenie jej przed wyborami jesienią w 2027 roku”. Członek KRRiT zastanawiał się, czy nie dojdzie do inicjatywy, aby „uchronić stację przed skrętem w prawo”. Jako opcje wymienia sprzedaż lub nowy kanał. – Techniczne możliwości są, bo mamy do dyspozycji miejsca na MUX-8. Wiele rzeczy jest możliwych – mówił.

Prof. Kowalski o związanych rękach KRRiT. „Nie możemy oceniać profilu programowego stacji”

Prof. Kowalski tłumaczył, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma narzędzi, aby przeciwdziałać takiemu skrętowi. – Nie możemy też oceniać profilu programowego stacji, chyba że naruszy zapisy koncesji. W każdym kraju właściciel prywatnej stacji może prowadzić taką działalność, jaką chce. I jeżeli spełnia wszelkie warunki formalne, my to akceptujemy. Po tej transakcji formalnie nic się nie zmieni, nadal spółka będzie należeć do firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zakończył.

