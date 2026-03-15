TVN zmieni właściciela, krytyka po materiale stacji. „Im szybciej ich przejmie, tym lepiej”

W czwartek CNN informowało, powołując się na wiele źródeł zaznajomionych ze sprawą, że Pentagon i Rada Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu znacznie nie doceniły gotowości Iranu do zamknięcia Cieśniny Ormuz. Sekretarz obrony Pete Hegseth podczas konferencji prasowej w piątek stwierdził, że to kolejny „fake news” ze strony tej stacji. Współpracownik Donalda Trumpa nazwał te doniesienia „oczywiście ewidentnie absurdalnymi” – relacjonuje agencja Reutera.

– Jesteśmy przyzwyczajeni do złych relacji, opartych na błędnych informacjach, więc nie zmienia to naszego sposobu działania, ale reagujemy na to, aby udowodnić, że to nieprawda – przekonywał Hegseth. Sekretarz obrony dodał, że to „zasadniczo niepoważny reportaż”. – Żadnej łaski, żadnego miłosierdzia dla naszych wrogów. A jednak niektórzy dziennikarze po prostu nie potrafią przestać – mówił Hegseth.

TVN zmieni właściciela. CNN pod ostrzałem krytyki. Polską stację czeka to samo?

Zdaniem byłego reportera prawicowej stacji Fox News „im szybciej dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison przejmie Warner Bros. Discovery, tym lepiej”. CNN mimo krytyki zapewniło, że „podtrzymuje swoje stanowisko”. Dla wyjaśnienia WBD jest właścicielem m.in. CNN, TBS, HBO, TNT, czy TVN. Panuje dyskusja, czy „niezależność redakcyjna CNN zostanie zachowana”. Obawy nie są bezzasadne.

Ellison nabył w 2025 r. CBS i na stanowisku redaktor naczelnej CBS News „zainstalował” dziennikarkę opiniotwórczą Bari Weiss. Zmieniła ona profil stacji na bardziej konserwatywny oraz m.in. odroczyła krytyczny wobec administracji Trumpa reportaż. Sam prezydent USA od dawna krytykuje relacje CNN. Sytuacja budzi również zainteresowanie w Polsce. Analogicznie pojawiają się dyskusje co z TVN24 i czy możliwy jest skręt stacji w prawo.

