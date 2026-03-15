Protest przed Pałacem Prezydenckim. Szczepkowska o Nawrockim: Nie powinien pełnić tego urzędu

W niedzielę 15 marca przed Pałacem Prezydenckim odbył się protest przeciwko decyzji Karola Nawrockiego ws. SAFE. Organizatorem wydarzenia był KOD, który apelował o „dość szaleństwa, nieudolności i politykierstwa”. Przekonywano, że SAFE jest polską racją stanu, a weto oznacza zdradę. Wiceprzewodnicząca Komitetu Obrony Demokracji Ewa Topór-Nawarecka apelowała do głowy państwa o opamiętanie.

Zarzuciła Nawrockiemu, że „zapisze się jako hamulcowy demokracji i zdrajca w historii”. Tego typu narracja pojawiła się również na banerach i transparentach protestujących. Można było przeczytać m.in.: „Dość partyjnych gierek”, „Nawrocki zdrajca Polski”, „śmierdzi to weto ruską skarpetą”, „To nie mój prezydent”, „Nie damy się wyprowadzić z Unii”, „Nawrocku wetuje Putin świętuje”, „Pięści to nie wszystko, by być w pałacu”, czy „weto sreto”.

Protest ws. SAFE przed Pałacem Prezydenckim. Joanna Szczepkowska uderzyła w Karola Nawrockiego

Szef KOD Jakub Karyś zarzucił prezydentowi, że „nie słyszy odrzutowców” z Białorusi i Ukrainy. Podważał, że Nawrocki jest prezydentem wszystkich Polaków i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Bartosz Kowalczyk z Młodego Komitetu Obrony Demokracji weto ocenił jako „sabotaż polskiej armii”. Zarzucił głowie państwa, że działa na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego. Na demonstracji pojawiła się m.in. aktorka Joanna Szczepkowska, która wielokrotnie krytycznie recenzowała działania głowy państwa.

Tym razem oceniła, że Nawrocki „nie powinien pełnić tego urzędu”. W kontekście zaprzysiężenia prezydenta dodała, że „to się nie musiało stać”. „Jesteśmy za Polską niepodległą, suwerenną, bezpieczną i w Unii Europejskiej” – przekonywał z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Polityk ocenił w kolejnym wpisie, że w proteście wzięło udział tysiące osób. Warszawska policja zakłada, że utrudnienia związane z manifestacją mogą potrwać do godziny 22.

