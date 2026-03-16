Tak tysiące kibiców potraktowało Karola Nawrockiego. „Walczysz z wojskiem? Zbierasz gwizdy”

Karol Nawrocki w niedzielę 15 marca niespodziewanie pojawił się na trybunach meczu 25. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy między Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Obecność prezydenta była zaskoczeniem, bo nie była wcześniej komunikowana. Nawrockiemu towarzyszył włodarz Zabrza Kamil Żbikowski i były kandydat na prezydenta Rumunii George Simion. Kibice o pojawieniu się głowy państwa zostali powiadomieni przez stadionowego spikera po rozpoczęciu spotkania.

Po tej informacji można było usłyszeć donośne gwizdy. Reakcja raczej nie była spodziewana, bo Nawrocki przez kibiców był odbierany jako „swój”. Kilkunastosekundowe nagranie ze zdarzenia opublikował w mediach poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Jego partyjny kolega Zbigniew Konwiński zasugerował, że powodem może być zawetowanie przez prezydenta ustawy SAFE. „Został wygwizdany przez tysiące kibiców. Walczysz z wojskiem? Zbierasz gwizdy” – przekonywał polityk.

Karol Nawrocki wygwizdany na meczu Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa

Według innej teorii Nawrocki mógł podpaść wetem ws. języka śląskiego. Roman Giertych ironizował z kolei, że „to nie było wygwizdanie tylko zagwizdanie z podziwu”. Głowa państwa do tej pory kilkukrotnie pojawiała się na meczu piłkarskim. Chwilę po zaprzysiężeniu Nawrocki wspierał Lechię Gdańsk, której kibicuje, kiedy ta mierzyła się z Motorem Lublin. Z kolei w listopadzie obserwował z wysokości trybun spotkanie Legii Warszawa z czeską Slavią Praga w ramach Ligii Konferencji.

Prezydent kibicował również na żywo ze stadionu reprezentacji Polski. Było to podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Chodzi o wrześniowe spotkanie z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz o listopadową potyczkę z Holandią, która została rozegrana na PGE Stadionie Narodowym. O tym, że obecność polityka na sportowym wydarzeniu może skończyć się nieprzyjemnie, przekonał się też Donald Tusk, którego wygwizdano na meczu z Litwą w Kownie.

