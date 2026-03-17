Klaudia Jachira: Prezydent gra bardzo niebezpiecznymi emocjami. Po ludzku, jest mi smutno

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Czy Polsce grozi polexit?

Klaudia Jachira: PiS od lat do tego zmierza. Bratanie się z Orbanem – najbliższym sojusznikiem Putina –zdejmowanie unijnych flag, jest bardzo wymowne.

Premier uważa, że Konfederacja i PiS pragną wyjścia Polski z UE, a Karol Nawrocki jest ich patronem.

Prezydent zapewniałdo tej pory, że jest zwolennikiem obecności Polski w Unii, jednocześnie gra bardzo niebezpiecznymi emocjami. Jakby zapomniał, że wejście do Unii Europejskiej było naszą suwerenną decyzją. To było marzenie pokoleń, które teraz ktoś próbuje rozdeptać butem. Zawetowanie programu SAFE i atakowanie unijnych funduszy na obronność to nie tylko uderzenie w Europę, ale też w nasze bezpieczeństwo w ramach NATO. Przez większość życia byłam pacyfistką, ale wojna tuż za granicą, zagrożenie wojenne u nas sprawia, że wyjątkowo mnie ten temat poruszył.

Po ludzku, jest mi bardzo smutno z powodu decyzji prezydenta.

Dlaczego?

Niby wszyscy wiedzieliśmy, że to się może wydarzyć, premier ostrzegał, że widzi coraz mniej pola do kompromisu ze strony prezydenta, ale tliła się we mnie nadzieja, że jednak się cofnie. Tymczasem narracja prawicy zmieniła się o 180 stopni tylko po to, by podbijać polaryzację. Kiedyś Mariusz Błaszczak chwalił SAFE, nie było merytorycznych powodów do torpedowania programu. Teraz optyka się zmieniła, i – co najbardziej mnie boli – złamano niepisaną umowę między rządzącymi a opozycją, że w sprawach racji stanu nie tworzy się konfliktów.

Dziś wiadomo, kto świętuje i oklaskuje weto prezydenta – Rosja.

W których dziedzinach najbardziej odczujemy okrojone środki z unijnej pożyczki?