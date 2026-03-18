TVN zmieni właściciela, związkowcy protestują. „To ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje ta branża”
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Związek zawodowy chce zablokowania przejęcia właściciela TVN – Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance, o ile nie będzie zabezpieczeń mających na celu zwiększenie produkcji krajowej i ochronę miejsc pracy.

Teamsters, związek zawodowy reprezentujący 1,3 miliona osób w USA, Kanadzie i Portoryko domaga się zablokowania przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance w przypadku braku zabezpieczeń dla pracowników. Związek ostrzega, że zmiana właściciela TVN stwarza ryzyko zwolnień oraz zagrożenie dla stabilności branży i standardów pracy. Pismo w tej sprawie trafiło w ubiegłym tygodniu do amerykańskiego Departament Sprawiedliwości.

Sprawa ma dotyczyć niemal 15 tys. szeregowych związkowców. – Ta fuzja zagraża źródłom utrzymania tych samych pracowników, którzy zbudowali te studia, czyniąc z nich gigantów branżowych. Widzieliśmy już, co się dzieje, gdy korporacje konsolidują swoją władzę: znikają miejsca pracy, produkcja opuszcza amerykańskie społeczności, a pracownicy płacą za to cenę – powiedział prezes generalny Teamsters Sean O’Brien.

Chcą zablokowania zmiany właściciela TVN. „Nie można pozwolić na realizację tej fuzji”

– Departament Sprawiedliwości ma obowiązek powstrzymać transakcje, które eliminują konkurencję i szkodzą pracującym rodzinom. Jeśli Paramount i Warner Bros. nie zagwarantują skutecznych zabezpieczeń dla produkcji krajowej i standardów pracy, nie można pozwolić na realizację tej fuzji – kontynuował. Związkowcy wskazują, że doszłoby do połączenia dwóch z pięciu największych hollywoodzkich wytwórni filmowych oraz platform streamingowych HBO Max i Paramount+.

Teamsters podkreśla, że branża już teraz jest zdominowana przez zaledwie kilka korporacji. Związkowcy wskazują, że poprzednie przejęcia uderzyły w pracowników. Jako przykład podano przejęcie 20th Century Fox przez Disney w 2019 r. Teamsters zwrócił uwagę, że Paramount i WBD nie ogłosiły jeszcze żadnych konkretnych korzyści dla pracowników wynikających z fuzji i ich zdaniem nic nie wskazuje na to, że zamierzają to zrobić.

Zmiana właściciela TVN pod znakiem zapytania? „Pracownicy po prostu próbują przetrwać ten okres”

– Branża filmowa i telewizyjna od kilku lat znajduje się w niestabilnej i zmiennej sytuacji, a pracownicy sektora rozrywki po prostu próbują przetrwać ten okres. Kolejna megafuzja to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje ta branża – skomentowała z kolei dyrektor oddziału filmowego Teamsters Lindsay Dougherty. Jej zdaniem „to nic nowego, że napędzana chciwością konsolidacja władzy korporacyjnej stanowi bezpośrednie zagrożenie dla dobrych miejsc pracy”.

– Nie będziemy bezczynnie się przyglądać, jak kadra kierownicza korporacji próbuje jeszcze bardziej skonsolidować władzę kosztem ludzi, dzięki którym powstają wszystkie filmy, programy i platformy streamingowe. Związek zawodowy Teamsters pilnie przypomina Departamentowi Sprawiedliwości, że ma on obowiązek interweniować w celu ochrony pracowników i zapobieżenia dalszym szkodom – podsumowała Dougherty.

Źródło: WPROST.pl / teamster.org