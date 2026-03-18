TVN zmieni właściciela, związkowcy protestują. „To ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje ta branża”

Teamsters, związek zawodowy reprezentujący 1,3 miliona osób w USA, Kanadzie i Portoryko domaga się zablokowania przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance w przypadku braku zabezpieczeń dla pracowników. Związek ostrzega, że zmiana właściciela TVN stwarza ryzyko zwolnień oraz zagrożenie dla stabilności branży i standardów pracy. Pismo w tej sprawie trafiło w ubiegłym tygodniu do amerykańskiego Departament Sprawiedliwości.

Sprawa ma dotyczyć niemal 15 tys. szeregowych związkowców. – Ta fuzja zagraża źródłom utrzymania tych samych pracowników, którzy zbudowali te studia, czyniąc z nich gigantów branżowych. Widzieliśmy już, co się dzieje, gdy korporacje konsolidują swoją władzę: znikają miejsca pracy, produkcja opuszcza amerykańskie społeczności, a pracownicy płacą za to cenę – powiedział prezes generalny Teamsters Sean O’Brien.

Chcą zablokowania zmiany właściciela TVN. „Nie można pozwolić na realizację tej fuzji”

– Departament Sprawiedliwości ma obowiązek powstrzymać transakcje, które eliminują konkurencję i szkodzą pracującym rodzinom. Jeśli Paramount i Warner Bros. nie zagwarantują skutecznych zabezpieczeń dla produkcji krajowej i standardów pracy, nie można pozwolić na realizację tej fuzji – kontynuował. Związkowcy wskazują, że doszłoby do połączenia dwóch z pięciu największych hollywoodzkich wytwórni filmowych oraz platform streamingowych HBO Max i Paramount+.

Teamsters podkreśla, że branża już teraz jest zdominowana przez zaledwie kilka korporacji. Związkowcy wskazują, że poprzednie przejęcia uderzyły w pracowników. Jako przykład podano przejęcie 20th Century Fox przez Disney w 2019 r. Teamsters zwrócił uwagę, że Paramount i WBD nie ogłosiły jeszcze żadnych konkretnych korzyści dla pracowników wynikających z fuzji i ich zdaniem nic nie wskazuje na to, że zamierzają to zrobić.

Zmiana właściciela TVN pod znakiem zapytania? „Pracownicy po prostu próbują przetrwać ten okres”

– Branża filmowa i telewizyjna od kilku lat znajduje się w niestabilnej i zmiennej sytuacji, a pracownicy sektora rozrywki po prostu próbują przetrwać ten okres. Kolejna megafuzja to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje ta branża – skomentowała z kolei dyrektor oddziału filmowego Teamsters Lindsay Dougherty. Jej zdaniem „to nic nowego, że napędzana chciwością konsolidacja władzy korporacyjnej stanowi bezpośrednie zagrożenie dla dobrych miejsc pracy”.

– Nie będziemy bezczynnie się przyglądać, jak kadra kierownicza korporacji próbuje jeszcze bardziej skonsolidować władzę kosztem ludzi, dzięki którym powstają wszystkie filmy, programy i platformy streamingowe. Związek zawodowy Teamsters pilnie przypomina Departamentowi Sprawiedliwości, że ma on obowiązek interweniować w celu ochrony pracowników i zapobieżenia dalszym szkodom – podsumowała Dougherty.

