200 alarmów w Warszawie. Wiceprezydent stolicy o szczegółach problemu

W środę 18 marca do wielu warszawskich szkół i przedszkoli trafiły maile z informacją o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego. Rzecznik urzędu dzielnicowego Praga-Południe Andrzej Opala w rozmowie z Onetem wspomniał o 10 przedszkolach i trzech podstawówkach. „Super Express” ustalił, że w całej stolicy do godz. 8:30 podobne wiadomości odnotowano w 30 miejscach. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska informowała z kolei w najnowszej aktualizacji o około 200 alarmach.

Alarmy dotknęły też Bielany, Targówek, czy Rembertów. W części obiektów, gdzie wysłano wiadomości, zdecydowano się ewakuować uczniów i nauczycieli. Służby prowadzą kontrole pod kątem pirotechnicznym. Niektóre placówki postanowiły poprosić rodziców o odbiór dzieci. Na razie nie ma doniesień o tym, aby zagrożenie było realne – podaje Miejski Reporter. Portal haloursynow.pl dodaje, że w jednej ze szkół w dzielnicy przerwane zostały próbne egzaminy z języka angielskiego.

Fałszywe alarmy bombowe w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Ewakuowano uczniów i nauczycieli

Jak się okazało, problem jest szerszy. Podobne wiadomości dotarły również do Poznania. Podkom. Łukasz Paterski z tamtejszej policji w rozmowie z serwisem epoznan.pl podał, że pogróżki wpłynęły do czterech placówek edukacyjnych. Portal lublin112.pl donosi o interwencji w jednej ze szkół średnich w centrum miasta oraz w podstawówce.

Fałszywe alarmy bombowe są poważnym przestępstwem ściganym z urzędu, za które grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, a także ogromne konsekwencje finansowe. W kolejne fałszywe alarmy bombowe w ostatnim czasie. Podobne wiadomości wpłynęły w poniedziałek do 20 warszawskich szkół i przedszkoli oraz do Centrum Nauki Kopernik.

