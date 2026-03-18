Czarnek zaczął grzmieć ze sceny. „Czarzasty, komuchu”

Podczas ostatniej – marcowej – konwencji Prawa i Sprawiedliwości (spotkanie polityków partii odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie) ogłoszono kandydata ugrupowania na przyszłego szefa rządu. Jest nim były minister edukacji narodowej – polityk dobrze znany opinii publicznej ze swoich kontrowersyjnych (w ocenie wielu) i bezkompromisowych wypowiedzi.

W środę Czarnek po raz kolejny pokazał, że nie zamierza gryźć się w język, gdy zwraca się do przedstawicieli opozycji, których ocenia negatywnie. Nominowany do przyszłej roli premiera przez PiS bierze właśnie udział w tournée po Polsce. 18 marca odwiedził Katowice, gdzie rozmawiał z mieszkańcami – potencjalnym elektoratem, który być może zagłosuje na niego w wyborach parlamentarnych 2027.

Przemysław Czarnek zwrócił się do Włodzimierza Czarzastego. Tłum zaczął skandować

Na scenie, z której poseł PiS mówił do zebranych, znajdował się stół. Czarnek podniósł z niego dwie ustawy, które zostały złożone przez jego partię w izbie niższej, ale trafiły do tzw. zamrażarki. Jedna dot. obniżenia podatku VAT (od towarów i usług), a druga – akcyzy na paliwo. Parlamentarzysta przekonywał, że drugi projekt, gdyby tylko wszedł w życie, spowodowałby obniżkę cen benzyny o złotówkę – i to „natychmiast”. Ostatnie słowo podchwycone zostało przez publiczność, która zaczęła skandować: „Natychmiast! Natychmiast!”.

Czarnek wykorzystał okazję – czyli pojawienie się emocji wśród tłumu – by kontynuować. – Tego nie słyszy pan towarzysz Czarzasty, tego nie słyszy pan „herr Tusk”. (...) Za nic mają troski i potrzeby Polaków. (...) Ciebie stać, Czarzasty, stać cię, komuchu, na to wszystko. Czemu trzymasz ten projekt ustawy, bo ci [premier – red.] Donald Tusk kazał? – zaadresował słowa do marszałka.

Co na to publiczność? Ponownie zaczęła skandować, jednak tym razem: „Precz z komuną”.

Czytaj też:

Czarnek do byłego współpracownika. „Zachęcam, żeby nie patrzył na to, kto się spali”Czytaj też:

Kaczyński wycofa się z głośnej decyzji? Sensacyjny scenariusz wisi w powietrzu