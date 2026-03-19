Niepewny los TVN, polska stacja zostanie sprzedana? „Nie jest im do niczego potrzebna”

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance budzi obawy m.in. takich stacji jak CNN, czy TVN, których właścicielem jest WBD. Chodzi głównie o to, czy redakcje utrzymają swoją niezależność, czy może dojdzie do skrętu w prawo, tak jak to było w przypadku CBS News. „Gazeta Wyborcza” rozmawiała z kilkoma osobami mającymi rozeznanie w stosunkach amerykańsko-polskich, zarówno biznesowych, jak i politycznych.

– Ellisonowie sprzedadzą TVN, bo nie jest im do niczego potrzebny. A mają gigantyczne zadłużenie i potrzebują pieniędzy – przekonuje jeden z informatorów. Zdaniem kolejnego źródła być może polska stacja nie budzi ich większego zainteresowania, ale „może zainteresować Donalda Trumpa, a oni zrobią wszystko, czego prezydent USA sobie zażyczy”. Amerykański przywódca ma chcieć mieć w Polsce „swój europejski przyczółek”.

TVN zmieni właściciela, PiS chce mieć wpływ na przyszłość stacji? W grze Jacek Kurski i Adam Bielan

– Czy los TVN jest niepewny? Tak. Stary Ellison jest bardzo zagorzałym trumpistą i libertarianinem i jest cholernie bogaty, więc zadłużenie go nie przeraża. Jeśli Trump go o coś poprosi, to on to zrobi. A Trump zamierza się zaangażować w kampanię parlamentarną w Polsce, tak jak zaangażował się w kampanię Nawrockiego. W Stanach siedzi cały czas Adam Bielan, od dwóch dekad jeden z najważniejszych spin-doktorów PiS – opowiada rozmówca „GW”.

– Bardzo mocną pozycję ma Nikodem Rachoń z kancelarii prezydenta, brat Michała Rachonia z Republiki. W PiS-ie mają obstawioną Susi Wiles, szefową staffu w Białym Domu oraz wpływowe małżeństwo Schlappów z kierownictwa konferencji CPAC. Biorąc pod uwagę zmianę w CBS, można się spodziewać znaczących zwrotów w mediach, które przejęli Ellisonowie. Pierwszym miernikiem będzie CNN. A potem przyjdzie czas na TVN – dodaje informator.

TVN zmieni właściciela, ale nie będzie drugą TV Republika? „To wpłynie na pracę w tej telewizji”

Do transakcji ma dojść, bo „amerykański regulator nie ma powodu, by ją zatrzymać”. Wszystko może się jednak zmienić za sprawą listopadowych wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. – Nie chodzi o to, że TVN stanie się Republiką, ale może być tak, że czas przekształceń, chaosu i niepewności wpłynie na pracę w tej telewizji. Nieformalne właścicielskie naciski z góry, by wstrzymać konie, mogą stać się faktem. I to wystarczy, aby osłabić demokratyczny przekaz – wyjaśnia źródło.

Sprzedaż TVN „może jednak stać się częścią jakichś transakcji wiązanych z amerykańską administracją”. Jarosław Kaczyński ma być zafiksowany na zniszczeniu TVN. Wykluczona ma być jednak zmiana w TV Republika, wPolsce24 lub TVP z czasów Jacka Kurskiego. Prezes PiS ma zdawać sobie sprawę z tego, że skończyłoby się to utratą widzów i potężną stratą finansową. Kurski ma bywać w Waszyngtonie. W USA miał kupić dom i tam głównie urzędować.

