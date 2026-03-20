MSWiA reaguje na awarię w całej Polsce. Problemy po aktualizacji państwowego rejestru

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowała w mediach społecznościowych, że „w piątek 20 marca występują na terenie całej Polski utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych”. „Zakłócenia są związane ze składaniem wniosków paszportowych przez osoby dorosłe. Pracujemy nad jak najszybszym usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności” – napisała Karolina Gałecka w dalszej części komunikatu.

Rejestr Dokumentów Paszportowych to rejestr centralny prowadzony w systemie teleinformatycznym, który służy do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dokumentów paszportowych. Chodzi o paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny i paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rejestr Dokumentów Paszportowych nie działa. Co to jest i co można dzięki niemu załatwić?

Dzięki RDP bez wychodzenia z domu można: zajrzeć do swoich danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych; sprawdzić, czy paszport lub inny dokument paszportowy jest ważny, lub gotowy do odbioru; potwierdzić odbiór paszportu lub innego dokumentu paszportowego, który dostarczy kurier – w przypadku wniosku paszportowego złożonego za granicą, czy zgłosić utratę lub uszkodzenie paszportu albo innego dokumentu paszportowego.

Rejestr Dokumentów Paszportowych umożliwia także złożenie wniosku o paszport dla dziecka oraz wyrażenie zgody na wydanie paszportu – jeśli jest się drugim rodzicem lub opiekunem, który nie składa wniosku o paszport. Z RDP może korzystać każdy, kto ma profil zaufany lub e-dowód, które pozwalają potwierdzić twoją tożsamość w Internecie. Usługa jest bezpłatna, a dane można otrzymać od razu po zalogowaniu.

