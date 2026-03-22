Polski dom zniszczony w związku z atakiem rosyjskich dronów. „Zostanie odbudowany”

W dom w Wyrykach (Wyryki-Wola na Lubelszczyźnie) we wrześniu nie uderzyły szczątki rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego (jak początkowo sądzono), ale rakieta powietrze-powietrze, która wystrzelona została z polskiego myśliwca wielozadaniowego F-16. Nie eksplodowała ona jednak, bo zadziałały zabezpieczenia. Pocisk doprowadził jednak do uszkodzeń mienia – m.in. stropu (który przebił) czy ścian. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a rodzina, która straciła dom nad głową, otrzymała lokal zastępczy.

Przypomnijmy – w ub.r. w polską przestrzeń powietrzną wleciały "niezidentyfikowane" drony w liczbie ok. 20 sztuk, które były nieuzbrojone

Lubelszczyzna. Są nowe informacje dot. domu w Wyrykach. Rodzina otrzymała wymagane pozwolenia

Zetka ustaliła, że rodzina, której nieruchomość została uszkodzona, wybrała już projekt nowego domu. Otrzymała też niezbędne pozwolenia na budowę od urzędników.

Głos ws. inwestycji zabrał minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zaznaczył, że wszystkie idzie zgodnie z planem. To oznacza, że mieszkańcy miejscowości Wyryki niebawem będą mogli się wprowadzać.

