Były ksiądz o „pełnym kłamstw i manipulacji” liście biskupów. „Załgani”, „łajdacy”

Polscy biskupi napisali list z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w rzymskiej Synagodze Większej, która miała miejsce 13 kwietnia. Konferencja Episkopatu Polski zaznaczyła, że do pierwszy raz, kiedy następca św. Piotra przekroczył próg żydowskiego domu modlitwy od czasów apostolskich. Wyjaśniono, że wizyta w rzymskiej Synagodze nie byłaby możliwa, gdyby nie przyjęcie przez Sobór Watykański II, 8 października 1965 r., deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

KEP przypomniała, że „znalazły się w niej słowa, które stały się punktem zwrotnym w stosunkach między Kościołem katolickim a Żydami i judaizmem”. To właśnie do nich papież Polak odniósł się w swoim przemówieniu w rzymskiej synagodze. Przypomniano też słowa Jana Pawła II. List zaczyna się od nawiązania do fragmentu Ewangelii. Dalej zaznaczono, że „jednym ze śmiertelnych deficytów miłości, był (i niestety ciągle jeszcze pozostaje) antysemityzm”.

Burza po liście Konferencji Episkopatu Polski. Przywołano słowa Jana Pawła II

Konferencja Episkopatu Polski zwróciła też uwagę, że Jan Paweł II w czasie swego przemówienia w rzymskiej synagodze zwrócił uwagę na obciążanie Żydów zbiorową odpowiedzialnością za śmierć Chrystusa. W swoim wystąpieniu głowa Kościoła katolickiego radykalnie sprzeciwiła się przedstawianiu Żydów jako „odrzuconych albo przeklętych”. Padł także apel, aby 13 kwietnia odwiedzić synagogę.

List wywołał duże emocje. „Mam obowiązek czytania listu, gdy jest odpowiednia kurialna adnotacja. Pod bieżącym listem KEP-u nie znajduję takiej informacji, więc głoszę homilię o Jedynym Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego Przyjacielu Łazarzu” – zapowiedział w mediach społecznościowych ks. Daniel Wachowiak. „Żyję prawie 50 lat i za swojego życia nie słyszałem jeszcze tylu (negatywnych) komentarzy do listu biskupów” – ocenił z kolei Grzegorz Kramer.

KEP w liście o antysemityzmie i Żydach. Większość skupiła się na jednym słowie?

Zdaniem jezuity „większość z komentujących go nie czytała, ale skupiła się na słowie: »Żydzi«”. Inną grupę mają stanowić osoby, w których to słowo obudziło to, co w nich zawsze było, czyli antysemityzm. „Mam też wrażenie, że wielu, którzy wykorzystują, w dzisiejszych czasach, Jana Pawła II do walki z przeciwnikami politycznymi, bardzo wybiórczo patrzą na Jego nauczanie” – przekonywał Kramer.

Według jezuity papież Polak, gdyby był aktywny w dzisiejszych czasach „nie byłby już tak mocno »kochany« przez tych, którzy taką miłość deklarują”. Podsumował, że „łatwo się kocha umarłych, bo można z nich wyjąć to, co pasuje”. Sprawę komentowali też politycy. Krzysztof Bosak ubolewał, że „żaden biskup tego nie zablokował”. Liczył na to, że „jakiś biskup odetnie się od jego formy i jego treści”.

Bosak i Braun skrytykowali list polskich biskupów do wiernych. „Nie jest potrzebne do zbawienia"

„Milczenie polskich biskupów na temat wojny Izraelsko-amerykańsko-irańskiej jest znamienne i odmienne od episkopatów innych krajów” – napisał lider Konfederacji. Stwierdził, że gest Jana Pawła II sprzed 40 lat nic obecnie nie przyniósł. „Czytanie listów KEP nie jest potrzebne do prawidłowego nauczania wiary, a słuchanie ich nie jest potrzebne do zbawienia. W Kościele te listy często są zwyczajnie ignorowane przez proboszczów” – podsumował Bosak.

Krytycznie list polskich biskupów ocenił również Grzegorz Braun. „List KEP nie jest listem o państwie Izrael i nie ma znaczenia politycznego” – przekonywał katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. Były ksiądz Jacek Międlar ocenił z kolei, że list Konferencji Episkopatu Polski jest „pełen kłamstw i mieszaniny manipulacji”. Zarzucił biskupom, że są „załgani” i nazwał ich „łajdakami”.

