Myśliwy postrzelił kolegę, 47-latek nie żyje. „Wyrażamy ubolewanie”

W okolicach miejscowości Graniczna Wieś (woj. pomorskie) doszło do tragedii. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Jak podało Radio Gdańsk, jeden z myśliwych zakończył polowanie i rozładowywał broń, kiedy padł strzał.

Pomorskie. Myśliwy zginął podczas polowania. 47-latek zatrzymany

Drugi z myśliwych został raniony w udo. Mimo natychmiastowej pomocy 47-latek zmarł. W związku ze sprawą zatrzymany został 47-letni mężczyzna, który zgłosił sprawę służbom. Myśliwy czeka na zarzuty. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok ofiary.

„Wyrażamy ubolewanie z powodu tego dramatycznego zdarzenia i podkreślamy naszą pełną gotowość do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn tego wypadku” – napisał Polski Związek Łowiecki w oświadczeniu wysłanym Wirtualnej Polsce. Złożono również zawiadomienie do właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia tego zdarzenia.

