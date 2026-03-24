„Wojna” Karola Nawrockiego z kibicami. Padło nazwisko „winnego”, on również zawiódł

Karol Nawrocki w połowie marca niespodziewanie pojawił się na trybunach meczu piłkarskiego. Jeszcze bardziej zaskakująca była reakcja kibicówmw Zabrzu, którzy wygwizdali prezydenta. Krytyczne transparenty pod adresem Nawrockiego pojawiły się również w Gliwicach i Lublinie, a w ostatniej kolejce w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Do tego doszła sytuacja w pierwszoligowym ŁKS-ie Łódź.

Jak podaje Onet, chodzi o zawetowanie przez głowę państwa nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Przepisy miały „ograniczać wszechwładzę prokuratury i przez to dawać większe szanse zamieszanym w przestępstwa kibolom na uratowanie skóry”. To wywołało wściekłość. Ludzie związani z głową państwa przekonują, że decyzja była konieczna. Winią w tej sprawie rząd, który miał ukryć w nowelizacji przepisy chroniące pedofili.

Prezydent na wojennej ścieżce z kibicami. Nie zdawał sobie sprawy, jak to jest ważne

Kodeks postępowania karnego reguluje działania policji, prokuratury i sądów podczas śledztwa. Określa też prawa i obowiązki oskarżonych od momentu wszczęcia postępowania do skazania. Zapisy są ważne dla kibiców, bo decydują o zarzutach, czy trafieniu do aresztu. Nowelizacja przygotowana przez rząd miała być odejściem od zmian wprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę, który wcześniej podpadł z tego powodu kibolom.

Dla ludzi Nawrockiego ta ustawa nie była specjalnie ważna, stąd nawet nie było filmu z wytłumaczeniem, dlaczego ustawa została zawetowana. A dzieje się tak przy ważniejszych sprawach lub takich, które budzą emocje. Decyzję ws. KPK jednym wpisem ogłosił rzecznik prezydenta. Koordynacja działań i podobieństwo haseł kibiców wskazuje, że akcje były zaplanowane.

Liczyli na podpis głowy państwa, a było weto. „Mają dużo do stracenia”

– Środowisko kibolskie prowadzi ogromne interesy przestępcze. Ci ludzie liczyli na podpis Nawrockiego, bo mają dużo do stracenia – komentował ważny prokurator z Prokuratury Krajowej. Rozmówcy w PiS wskazują, że odpowiedzialnym za „wojnę z kibicami” jest Zbigniew Bogucki, który miał mieć decydujący wpływ na decyzje Nawrockiego.

– Kancelaria Prezydenta kompletnie nie zdawała sobie sprawy, jak ta ustawa jest ważna dla kiboli. A powinna to rozumieć – ocenił dobrze zorientowany w środowisku kibicowskim polityk Prawa i Sprawiedliwości. – Koniec miesiąca miodowego, przyda im się taki zimny prysznic. Strasznie odbiła im sodówka. Zachowywali się tak, jakby rządzili światem, a wszyscy powinni ich podziwiać za skuteczność. No to się zdziwili – stwierdziło źródło.

Karol Nawrocki podpadł kibicom tą decyzją. Najbardziej zaboli go postawa jego ulubionego klubu

– W Kancelarii Prezydenta jest szok i niedowierzanie. Przecież kibolskie zaplecze Karola, które pomogło mu w wyborach, właśnie wypowiedziało mu wojnę. Protesty były nawet na Lechii, której od dekad kibicuje – zauważył kolejny ważny polityk PiS. Liderzy środowiska kibicowskiego mieli próbować skontaktować się z głową państwa przed podjęciem decyzji, ale nie było odpowiedzi. Zawieść miał również prezydencki kapelan ks. Jarosław Wąsowicz.

Czytaj też:

Tak tysiące kibiców potraktowało Karola Nawrockiego. „Walczysz z wojskiem? Zbierasz gwizdy”Czytaj też:

Kibice ostro do Karola Nawrockiego. „Nie jesteś jednym z nas!”