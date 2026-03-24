„Wojna” Karola Nawrockiego z kibicami. Padło nazwisko „winnego”, on również zawiódł
Udostępnij1 Skomentuj

„Wojna” Karola Nawrockiego z kibicami. Padło nazwisko „winnego”, on również zawiódł

Dodano: 
Karol Nawrocki na meczu Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, gdzie po raz pierwszy został wygwizdany na stadionie
Karol Nawrocki na meczu Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, gdzie po raz pierwszy został wygwizdany na stadionie Źródło: Newspix.pl / Krzysztof Helios
Karol Nawrocki podpadł kibicom zawetowaniem nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Kancelaria Prezydenta miała nie zdawać sobie sprawy ze znaczenia przepisów dla środowiska. Głowie państwa miał podpowiadać Zbigniew Bogucki. Zawieść miał też kapelan ks. Jarosław Wąsowicz.

Karol Nawrocki w połowie marca niespodziewanie pojawił się na trybunach meczu piłkarskiego. Jeszcze bardziej zaskakująca była reakcja kibicówmw Zabrzu, którzy wygwizdali prezydenta. Krytyczne transparenty pod adresem Nawrockiego pojawiły się również w Gliwicach i Lublinie, a w ostatniej kolejce w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Do tego doszła sytuacja w pierwszoligowym ŁKS-ie Łódź.

Jak podaje Onet, chodzi o zawetowanie przez głowę państwa nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Przepisy miały „ograniczać wszechwładzę prokuratury i przez to dawać większe szanse zamieszanym w przestępstwa kibolom na uratowanie skóry”. To wywołało wściekłość. Ludzie związani z głową państwa przekonują, że decyzja była konieczna. Winią w tej sprawie rząd, który miał ukryć w nowelizacji przepisy chroniące pedofili.

Prezydent na wojennej ścieżce z kibicami. Nie zdawał sobie sprawy, jak to jest ważne

Kodeks postępowania karnego reguluje działania policji, prokuratury i sądów podczas śledztwa. Określa też prawa i obowiązki oskarżonych od momentu wszczęcia postępowania do skazania. Zapisy są ważne dla kibiców, bo decydują o zarzutach, czy trafieniu do aresztu. Nowelizacja przygotowana przez rząd miała być odejściem od zmian wprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę, który wcześniej podpadł z tego powodu kibolom.

Dla ludzi Nawrockiego ta ustawa nie była specjalnie ważna, stąd nawet nie było filmu z wytłumaczeniem, dlaczego ustawa została zawetowana. A dzieje się tak przy ważniejszych sprawach lub takich, które budzą emocje. Decyzję ws. KPK jednym wpisem ogłosił rzecznik prezydenta. Koordynacja działań i podobieństwo haseł kibiców wskazuje, że akcje były zaplanowane.

Liczyli na podpis głowy państwa, a było weto. „Mają dużo do stracenia”

– Środowisko kibolskie prowadzi ogromne interesy przestępcze. Ci ludzie liczyli na podpis Nawrockiego, bo mają dużo do stracenia – komentował ważny prokurator z Prokuratury Krajowej. Rozmówcy w PiS wskazują, że odpowiedzialnym za „wojnę z kibicami” jest Zbigniew Bogucki, który miał mieć decydujący wpływ na decyzje Nawrockiego.

– Kancelaria Prezydenta kompletnie nie zdawała sobie sprawy, jak ta ustawa jest ważna dla kiboli. A powinna to rozumieć – ocenił dobrze zorientowany w środowisku kibicowskim polityk Prawa i Sprawiedliwości. – Koniec miesiąca miodowego, przyda im się taki zimny prysznic. Strasznie odbiła im sodówka. Zachowywali się tak, jakby rządzili światem, a wszyscy powinni ich podziwiać za skuteczność. No to się zdziwili – stwierdziło źródło.

Karol Nawrocki podpadł kibicom tą decyzją. Najbardziej zaboli go postawa jego ulubionego klubu

– W Kancelarii Prezydenta jest szok i niedowierzanie. Przecież kibolskie zaplecze Karola, które pomogło mu w wyborach, właśnie wypowiedziało mu wojnę. Protesty były nawet na Lechii, której od dekad kibicuje – zauważył kolejny ważny polityk PiS. Liderzy środowiska kibicowskiego mieli próbować skontaktować się z głową państwa przed podjęciem decyzji, ale nie było odpowiedzi. Zawieść miał również prezydencki kapelan ks. Jarosław Wąsowicz.

Opracował:
Źródło: Onet.pl