Pojazd wojskowy zderzył się z busem. Potężne utrudnienia w Krakowie

We wtorek 24 marca w godzinach porannych w Krakowie doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej zderzyły się dwa samochody: pojazd wojskowy i bus. Jak podało rmf24.pl, siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z samochodów przewrócił się na bok.

Z ustaleń reportera wspomnianej rozgłośni wynika, że kilka osób wymagało pomocy medycznej. W wyniku zdarzenia nikt nie został ciężko ranny.

Wypadek w Krakowie. Potężne utrudnienia dla kierowców

Policja prowadzi działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Na miejscu są także strażacy. Trwa usuwanie skutków zdarzenia.

Ze względu na wypadek kierowcy muszą liczyć się z potężnymi utrudnieniami. Jak podało rmf24.pl, zablokowana została jezdnia w kierunku Zakopanego, a także jeden pas w stronę centrum Krakowa. Służby apelują do kierowców, aby omijali okolice miejsca wypadku, bo tworzą się korki.

