Szef TV Republika zmuszony do próśb o wpłaty? „Powinniśmy zarabiać 40 razy tyle, ile zarabiamy”

Prezes TV Republika w poniedziałek na antenie swojej stacji zwrócił uwagę na inflację przed świętami. Miał na myśli zarówno ceny benzyny, te w sklepach, jak i usług. Tomasz Sakiewicz podkreślił, że wszystko wskazuje na to, że będzie drożyzna. – A dlaczego mam tu pewien problem? No dlatego, że wiedząc, że apelujemy do ludzi, że to jest bardzo też trudny czas dla Republiki, bo w nas też te ceny uderzyły, uderzyły nas przez represje władzy – kontynuował płynnie opowieść.

Dalej szef Telewizji Republika kolejny raz opowiedział, przed jakim wyborem stanął. – Zostałem wezwany przez prokuraturę w sprawie CPAC-u, który organizowaliśmy w Rzeszowie. Tego CPAC-u właśnie, na którym obiecano nam pomoc amerykańską, militarną, technologiczną itd., jeśli Polacy tak będą wybierać, że się zwiążą z USA. I za to mam być przesłuchiwany. Myślę, że nie jest to tajemnicą, że też został wezwany Michał Rachoń na to przesłuchanie – podkreślił Sakiewicz.

Prezes TV Republika ujawnił tajemnicę o swojej gwieździe? „Nie wiem, czy to do niego dotarło”

– Nie wiem, czy to do niego dotarło, czy nie, bo ja to wiem tylko z plotek. Jeżeli ja pojadę na to przesłuchanie, nie będę mógł pojechać na spotkanie na zaproszenie w Teksasie, na którym jest prezydent Polski, prezydent być może Stanów Zjednoczonych, na którym będzie dosłownie cała czołówka konserwatywnego świata i na której będą się być może losy tego świata rozstrzygać, a tam agenda polska jest bardzo, bardzo ważna – mówił szef TV Republika.

Sakiewicz wyjaśniał, że lot do USA wiąże się z kosztami, które stacja stara się minimalizować i odkładać. Prezes TV Republika tłumaczył, że „wszystkie te transmisje po prostu kosztują”. – My musimy apelować o te środki, bo w tych warunkach mimo tego, że powinniśmy zarabiać 40 razy tyle z reklam, zarabiamy tyle, ile zarabiamy. No ale to jest państwa decyzja – podsumował Sakiewicz.

