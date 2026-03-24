Spór o krzyż na Giewoncie rozwiązany. TPN znalazł kompromis

W tym roku upamiętnienie rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II na Giewoncie będzie wyglądało nieco inaczej niż dotychczas.

Do tej pory inicjatywa odbywała się nielegalnie, miała charakter nieformalny i naruszała zakaz poruszania się po szlakach po zmroku. W 2025 roku dwie osoby za złamanie regulaminu parku zostały ukarane mandatami w wysokości 500 złotych każdy.

Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego – po konsultacjach z radą naukową parku – podjął decyzję w tej sprawie. Podkreślił, że „iluminacja będzie miała charakter symboliczny jako odpowiednik minuty ciszy”. – Zostanie przeprowadzona wyłącznie przez Tatrzański Park Narodowy i pod jego bezpośrednim nadzorem – zaznaczył dyrektor.

Krzyż rozbłyśnie światłem, które zostanie uruchomione zdalnie 2 kwietnia o godzinie 21:37, czyli dokładnie w dniu i godzinie śmierci Jana Pawła II.

Zakaz pozostaje. Park stawia jasne granice

Mimo że Tatrzański Park Narodowy przejął inicjatywę o rozświetlenia krzyża, jednorazowa zgoda na iluminację nie oznacza zmiany przepisów. Nadal obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach po zmroku. Inicjatywy tego typu organizowane oddolnie wciąż są niedozwolone.

Dyrektor podkreślił również, że ubiegłoroczne mandaty nie były wymierzone w ideę upamiętnienia papieża, ale nałożono je ze względu na naruszenie zasad obowiązujących na terenie parku. – Jednocześnie 2 kwietnia prowadzone będą standardowe działania służb parkowych związane z nadzorem nad ruchem turystycznym i przestrzeganiem obowiązujących zasad – zaznaczył dyrektor w rozmowie z PAP.

Rozświetlanie krzyża na Giewoncie to tradycja, która sięga 2005 roku. Symboliczny rozbłysk pierwszy raz miał miejsce w dniu, gdy odbył się pogrzeb Jana Pawła II. Od tego czasu co roku, dokładnie w godzinę jego śmierci, na szczycie pojawiała się charakterystyczna poświata, która widoczna jest z Zakopanego. Dla wielu mieszkańców miasta i turystów będących w tym czasie w Zakopanem to ważny symbol pamięci o papieżu Polaku.

Tatry bliskie sercu papieża

Tatry były miejscem szczególnie bliskim papieżowi. Jako Karol Wojtyła wielokrotnie przemierzał górskie szlaki, odwiedzając między innymi Morskie Oko czy Kalatówki. W 1983 roku spotkał się z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej.

Ostatnia wizyta papieża w Tatrach miała miejsce 6 czerwca 1997 roku. Papież wjechał wtedy na Kasprowy Wierch i pozostawił w księdze pamiątkowej wpis: „Benedicite montes Dominum – Góry błogosławcie Pana”.

