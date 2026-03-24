Zaskakujący wybuch Nawrockiego. Dziennikarz TVN24 przerwał milczenie

Karol Nawrocki wyjątkowo emocjonalnie zareagował na pytanie, które zadał mu dziennikarz TVN24 po spotkaniu z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem. W związku z planowanym spotkaniem polityka z premierem Węgier, Mateusz Półchłopek dopytywał, czy prezydentowi nie przeszkadzają zażyłe relacje Viktora Orbana z Władimirem Putinem.

Awantura z udziałem Karola Nawrockiego

Po tym pytaniu prezydent ruszył szybkim krokiem w stronę dziennikarza. – O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski – krzyknął wyraźnie poirytowany polityk w stronę dziennikarza TVN24.

Gdy dziennikarz ponownie próbował zadać pytanie, padły kolejne mocne słowa. – Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia – odparł prezydent.

Mateusz Półchłopek opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym skomentował zachowanie prezydenta. Dziennikarz TVN24 przyznał, że „w trakcie swojej kilkunastoletniej pracy dziennikarskiej po raz pierwszy spotkał się z tak emocjonalną reakcją polityka na jego pytanie”.

„Było to dla mnie zaskoczeniem, zwłaszcza że pytanie było kierowane do prezydenta Polski. Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, na tym polega nasza praca” – podkreślił reporter.

Antoni Dudek o Karolu Nawrockim. Wymowne słowa

Gwałtowna reakcja Karola Nawrockiego nie umknęła także uwadze prof. Antoniego Dudka. Historyk w rozmowie z Moniką Olejnik w TVN24 stwierdził, ze zachowanie polityka to emanacja jego cech osobowościowych, które ukrywał od momentu, gdy wystartował w wyborach. – Teraz poczuł się pewnie. Powoli będziemy mieć takich sytuacji więcej. Polacy wybrali boksera na prezydenta. To będzie dawało o sobie znać – komentował.

Ekspert dodał, że w jego ocenie Karol Nawrocki będzie jeszcze jakiś czas starał się trzymać emocje na wodzy, ale im więcej będzie miał problemów do rozwiązania, tym częściej będzie dochodziło do takich zachowań. – Mówiłem, że trzeba się bać, gdy ogłoszono tę kandydaturę. Uważam, że to jest człowiek niebezpieczny – przypominał.

