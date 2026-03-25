Ojciec Wiśniewski nie wytrzymał. Wskazał media, które „wciąż niszczą ludzi”

Jak stwierdził duchowny, przemówienie Macierewicza było „pełne nienawiści, kłamstw i oszczerstw” – a to, co oburza najbardziej, to fakt, że ukazało się w katolickiej telewizji, między jedną a drugą modlitwą.

Duchowny wskazuje kłamliwe media

„Sam znam niemal na pamięć wymysły i oszczerstwa Macierewicza, ale to oskarżenie wstrząsnęło mną tak, że postanowiłem dłużej nie czekać, ale pisać i wołać” – napisał ojciec Wiśniewski. Zaznaczył, że w ciągu kilku ostatnich dekad wysyłał listy do KEP z prośbami o przyjrzenie się działalności Radia Maryja, TV Trwam czy Naszego Dziennika. „Ja w tych mediach odnajdywałem kłamstwa i oszczerstwa splecione ze straszeniem, że oto wrogie siły, zagraniczne, ale także nasze rodzime, dążą do zniszczenia Radia Maryja, Kościoła, Polski i polskiej kultury” – napisał duchowny i działacz opozycji antykomunistycznej.

Stwierdził, że „poważni ludzie opuszczali Kościół, mówiąc, że skoro biskupi nie reagują na podłość w Kościele, to przynależność do takiego Kościoła nie ma sensu” i dodał, że obserwował, jak starsi, dobrzy i życzliwi ludzie po słuchaniu „oskarżeń przeplatanych modlitwą, a płynących z maryjnego radia, stawali się agresywni, widzący wszędzie wroga, po prostu chorzy”.

Jego zdaniem wizerunek Kościoła, rysowany jest przez TV Trwam jest powodem laicyzacji Polaków. „Jeszcze raz pokornie proszę w swoim i nie tylko w swoim imieniu, aby ksiądz Arcybiskup spowodował, by przeprowadzono rzetelne badania, czy i na ile w mediach: Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik są elementy sprzeczne z ewangelicznym chrześcijaństwem” – napisał dominikanin.

W liście uderzył też w Grzegorza Brauna. Stwierdził, że „ma miejsce wśród katolików wielkie oburzenie za brak reakcji Episkopatu na to, co mówi i wyczynia – powołując się na Ewangelię- Grzegorz Braun”.

Felieton Antoniego Macierewicza. Ojciec Wiśniewski nie wytrzymał

Co takiego padło we wspomnianym felietonie posła Prawa i Sprawiedliwości? Antoni Macierewicz na antenie TV Trwam mówił, że „poszczególne elementy Polski (…) są po prostu niszczone, a głównym punktem odniesienia tego zniszczenia jest tzw. SAFE”, który to program określił jako „uzależnienie polskiej armii od Niemiec, likwidacja polskiej armii z punktu widzenia naszego narodowego interesu”. Jego zdaniem rozwiązanie Karola Nawrockiego – czyli SAFE 0 procent – jest „alternatywna i słuszna”, ale odrzucana przez premiera Donalda Tuska, dla którego „interes rosyjski, ale przede wszystkim niemiecki jest nieporównanie ważniejszy niż interes Polski”.

Macierewicz nie byłby sobą, gdyby nie odniósł się do katastrofy w Smoleńsku. Sformułował teorię, według której wypadek samolotu był wynikiem działań Władimira Putina, mających na celu umożliwienie przejęcia władzy w Polsce przez Donalda Tuska. Jego zdaniem Tusk ukrywa „straszliwą zbrodnię” w Smoleńsku ze względu na rzekomy sojusz z Rosją i Niemcami, a dodatkowo „wspierał i nadal wspiera Putina”.

Tak ostro w Sejmie dawno nie było. Sikorski nie zostawił na Macierewiczu suchej nitkiCzytaj też:

Macierewicz chce wrócić do łask. Tajemnicze spotkanie w podziemiach kościoła