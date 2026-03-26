Rząd potwierdził: Latem będzie jeden dodatkowy dzień wolny od pracy

Pisaliśmy o tym już wcześnie, że jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek oddać pracownikowi dzień wolny. Dodatkowo musi to nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym, a termin wyznacza pracodawca. To zasada zapisana w Kodeksie pracy.

Dodatkowy dzień wolny w 2026 roku. Przypadnie na sierpień

W przypadku korpusu służby cywilnej, decyzję podejmuje premier. Szef rządu wydaje zarządzenie, które określa termin odebrania dnia wolnego za święto, które wypadło w sobotę. W 2026 roku taka sytuacja trafiła się 15 sierpnia. Na sobotę przypadło ustawowo wolne od pracy Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Przepisy mówią jasno, że wymusza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

Rozporządzenie rządu potwierdziło, że dniem wolnym dla urzędników będzie piątek 14 sierpnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał premier Donald Tusk. Choć dotyczy oni wyłącznie administracji rządowej, prywatne firmy dla wygody często decydują się na ten sam termin. Urzędnicy już teraz mogą zakreślać w kalendarzach długi weekend od 14 sierpnia.

Wolne za święto w sobotę. Kogo obejmie?

Pracownicy mogą oczywiście złożyć wniosek o to, aby dzień wolny wyznaczyć im w konkretnym terminie. Pracodawca nie jest jednak takim wnioskiem w żaden sposób związany i ostatecznie to on decyduje. Wiele firm nie widzi jednak problemu w uwzględnianiu podobnych próśb, jeżeli tylko nie destabilizują one pracy organizacji.

Warto zaznaczyć jeszcze, że dzień wolny za święto przypadające na sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę. W takim wypadku nieistotny jest nawet wymiar etatu. Niestety, opcja taka nie dotyczy osób na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych.

Czytaj też:

