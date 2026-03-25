TV Republika prosi widzów o pomoc. Zamieszczono kontrowersyjne słowa polityków KO

TV Republika po raz kolejny zachęca do wpłat na swoją stację. Tym razem za pomocą akcji „1 klik”. Władze Telewizji Republika przekonują, że to „wielka różnica”. „Nie trać czasu na formalności. Dołóż cegiełkę do niezależnych mediów” – brzmi apel. Dalej podkreślono, że wsparcie konkretnej osoby ma znaczenie. Do wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych dołączono nagranie. Na początku umieszczono apel Witolda Zembaczyńskiego.

Polityk Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z reporterem stacji namawiał, żeby „po prostu przestać wpłacać pieniądze na tę telewizję, to świat będzie lepszy”. Zestawiono to z opiniami ludzi, którzy zaznaczyli, że „wpłacają co miesiąc” oraz deklarują, że „70 proc. ich znajomych ogląda Telewizję Republika, z których bardzo duża część wpłaca na stację”. – Nie wpłacajcie pieniędzy, przełączcie na Animal Planet – powiedział Zembaczyński w kolejnym fragmencie filmu.

Następnie wyemitowano podobną wypowiedź byłego posła PO, który także odmówił wypowiedzi na TV Republika. – Czy pan nie rozumie, czy ma pan nie ma wstydu. Nie chce was znać. Odejdź pachołku Putina – rzucił Stefan Niesiołowski. „Odejdź gnoju” – mówił również polityk. Sekwencję jego wypowiedzi przedzielono ludźmi skandującymi „Republika”, czy „wolność słowa”, którzy mieli ze sobą transparenty o treści „prawda to Republika” lub „nie uciszycie prawdy”.

Następie pokazano kolejne wypowiedzi Zembaczyńskiego, który najpierw mówił: Ludzie, nie wpłacajcie na to pieniędzy. Zobaczcie, na co to idzie. Z kolei potem sugerował, że „trzeba wprowadzić takie prawodawstwo, które zabroni dezinformacji”, a wówczas TV Republika będzie skończona. – Dzięki państwu możemy rozwijać Republikę pomimo szykan ze strony władzy – podsumował wideo lektor.

