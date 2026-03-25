Nawrockiemu puściły hamulce po pytaniu z TVN24. Redakcja wydała oświadczenie

W poniedziałek 23 marca odbyła się konferencja prasowa prezydentów Polski i Węgier. Po jej zakończeniu Mateusz Półchłopek z TVN24 rzucił do Karola Nawrockiego, czy „już mu nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem?” – O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? – zareagowała głowa państwa.

– Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia – zakończył Nawrocki, kierując palec wskazujący w stronę dziennikarza. „W swojej kilkunastoletniej pracy dziennikarskiej po raz pierwszy spotkałem się z tak emocjonalną reakcją polityka na moje pytanie, co było dla mnie zaskoczeniem, zwłaszcza że było ono skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej” – napisał we wtorek Półchłopek.

Karol Nawrocki zwrócił się do dziennikarza TVN24 po pytaniu o Viktora Obrana. Jest oficjalna reakcja

Reporter TVN24 w krótkim oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych podsumował, że „rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań i na tym polega ta praca”. W środę Półchłopka bronili redakcyjni koledzy. „Wiele razy codziennie, politykom zadaje się pytania w przejściu, gdy wchodzą, wychodzą, gdy się odwracają i odchodzą – codziennie wielokrotnie. I nikt nie nazywał tego ustawką. Do teraz” – zauważył Maciej Knapik.

„Wiesz doskonale, na co m polega ten zawód. A politycy, którzy to kwestionują, dają świadectwo o własnej słabości i strachu” – zwróciła się kolegi po fachu Katarzyna Kolenda-Zaleska. Oświadczenie opublikowało również oficjalne konto redakcji TVN24. „Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, szczególnie w sytuacji, kiedy zachowanie polityka budzi wątpliwości” – zaznaczono na wstępie, a potem przypomniano jego brzmienie.

Redakcja TVN24 murem za swoim kolegą. „Atak nie spowoduje, że przestaniemy zadawać to pytanie”

„Obrażanie i atak na dziennikarza nie spowoduje, że przestaniemy zadawać to pytanie” – podsumowano. O sprawie wypowiedział się również na konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty. – Obawiam się o stan emocjonalny pana prezydenta, bo obserwowałem go na konferencji prasowej i jego zachowanie w stosunku do dziennikarza TVN-u. Chcę powiedzieć, że to zachowanie oceniam jako wyjątkowo chamskie, brutalne i takie, które nigdy nie powinno dojść do skutku – zaczął lider Lewicy.

– Myślę, panie prezydencie, że jeżeli pan jest w stanie tak się zdenerwować na dziennikarza TVN-u, to co się stanie z pana zachowaniem w momencie, kiedy będą do decyzji poważne sprawy polityczne. Sprawy, od których będzie zależała np. przyszłość Polski. Martwię się o to – podsumował marszałek Sejmu.

