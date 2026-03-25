Sejmowa komisja rozpatrzy petycję. Nawrocka otrzyma olbrzymie pieniądze?

Status prawny pierwszej damy nie jest uregulowany prawnie. Jeśli chodzi o dotychczasowy zawód, w teorii małżonki głów państw mogą dalej go wykonywać. „Przepisy nie zakazują żonom prezydentów kontynuowania czy podejmowania pracy zawodowej, ale te zwykle rezygnują z dotychczasowego zatrudnienia” – tłumaczył serwis pracuj.pl.

Wykonywanie zawodu byłoby niezwykle trudne, bowiem pierwsze damy mają często napięte harmonogramy – towarzyszą mężom podczas spotkań, a także angażują się w liczne dzieła charytatywne, co zabiera dużo czasu. Nie dałoby się pogodzić tego z typową pracą – np. od godz. 8 do 16.

Dlatego też jeden z obywateli (nie jest znane jego imię i nazwisko – poprosił media o anonimowość) skierował do izby niższej petycję ws. specjalnego świadczenia dla pierwszych dam. Mężczyzna chciałby, aby małżonki prezydentów – w tym Karola Nawrockiego – otrzymywały rekompensatę za to, że w trakcie pełnienia najwyższej funkcji państwowej przez mężów w praktyce nie mogą pracować i zarabiać.

Posłowie pochylą się nad nietypową petycją. Pierwsze damy zaczną otrzymywać specjalne świadczenie?

Świadczenie miałoby taką wysokość, jaką ostatnie wynagrodzenie pobierane przez pierwszą damę z tytułu wykonywanej pracy. Autor w treści petycji argumentuje, dlaczego należy im się taka rekompensata.

„Małżonek prezydenta zgodnie z dobrym zwyczajem rezygnuje z realizowania się na polu zawodowym i poświęca na rzecz państwa. Bierze udział w wyjazdach zagranicznych, gdzie u boku prezydenta reprezentuje kraj oraz działa wewnątrz kraju poprzez patronowanie akcjom charytatywnym, społecznym i kulturalnym. Wspiera również inicjatywy związane, chociażby z edukacją, zdrowiem czy kwestiami rodzinnymi” – zaznacza, sugerując, że zadania małżonki prezydenta są mocno angażujące i czasochłonne.

Rekompensatę pierwsze damy otrzymywać powinny – zdaniem autora – przez cały pięcioletni okres pełnienia przez siebie swojej roli. Dziennik „Fakt”, który dotarł do dokumentu (petycja trafiła już do sejmowej komisji), obliczył ostrożnie, że w przypadku Marty Nawrockiej mogłoby to być ok. 0,5 mln zł. Redakcja bazowała na informacjach znalezionych w internecie, traktujących o zarobkach w branży, z którą związana była obecna pierwsza dama. Warto przypomnieć, że żona obecnego prezydenta w przeszłości, przez wiele lat, zatrudniona była w Służbie Celno-Skarbowej, gdzie doczekała się stopnia rachmistrza.

