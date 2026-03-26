Awantura z Nawrockim to dopiero początek. Dziennikarz TVN24 o przykrych konsekwencjach

Przypomnijmy, że kilka dni temu Karol Nawrocki wyjątkowo emocjonalnie zareagował na pytanie Mateusza Półchłopka zadane po spotkaniu z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem.

Dziennikarz TVN24 wówczas dopytywał, czy prezydentowi nie przeszkadzają zażyłe relacje Viktora Orbana z Władimirem Putinem.

Nawrocki spiął się z dziennikarzem TVN24. Burza w przestrzeni publicznej

Po tym pytaniu prezydent ruszył szybkim krokiem w stronę dziennikarza. – O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski – krzyknął wyraźnie poirytowany polityk w stronę dziennikarza TVN24.

Gdy dziennikarz ponownie próbował zadać pytanie, padły kolejne mocne słowa. – Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia – odparł prezydent.

Po tym incydencie w sieci rozpętała się burza. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, redakcja TVN24 wydała specjalne oświadczenie, a w obronie dziennikarza stanęła Rada Polskich Mediów. Sam Półchłopek opublikował swoje stanowisko, pisząc w mediach społecznościowych, że pierwszy raz spotkał się z tak emocjonalną reakcją na jego pytanie, mimo że w zawodzie pracuje już kilkanaście lat.

Teraz dziennikarz znów postanowił zabrać głos. Tym razem jednak odniósł się do „zmasowanego hejtu”, który ma być kierowany w jego stronę.

„Myślałem, że rozumiem, czym jest zmasowany hejt, ale kiedy dotyka bezpośrednio, okazuje się to zupełnie innym doświadczeniem” – wyznał Półchłopek.

Półchłopek o nagraniu sprzed 10 lat

„Dzisiaj kolejne kłamstwa – tym razem atak kłamliwym wobec TVN24 nagraniem sprzed 10 lat z Częstochowy. Oświadczam, że nie ma mnie na tym nagraniu. Nie byłem też wtedy w Częstochowie. Autorzy tego ordynarnego fejka dostaną pozwy” – napisał na portalu X.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się bowiem głosy mówiące o tym, że Mateusz Półchłopek brał udział w incydencie z 2016 roku, do jakiego doszło podczas Światowych Dni Młodzieży.

Wówczas media rozpisywały się na temat rzekomej prowokacji ekipy TVN24, która miała podrzucać butelki po piwie na śmietnik przy policyjnej jednostce, by skompromitować funkcjonariuszy. Przez sieć przewijał się wtedy filmik, na którym widać było operatora kamery i dziennikarza z mikrofonem oznaczonym logo TVN24, którzy stoją przy śmietniku. Biuro prasowe TVN odniosło się wówczas do sprawy przekazując, że „ekipa telewizyjna była w trakcie sprawdzania sygnału o jedzeniu wyrzuconym do śmieci”.

Oskarżający dziś Mateusza Półchłopka internauci twierdzą, że to on jest dziennikarzem widocznym na nagraniu. Jego jakość jednak nie pozwala na taką identyfikację, a sam Półchłopek stwierdza, że są to kłamliwe oskarżenia.

Nawrockiemu puściły hamulce po pytaniu z TVN24. Redakcja wydała oświadczenieCzytaj też:

Ekspert od mowy ciała o zachowaniu Nawrockiego. „Zagrał rolę osoby agresywnej”