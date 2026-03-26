„Wor w zakonie” zatrzymany. Książę wśród przestępców namierzony w warszawskim hotelu

„Wor w zakonie” to tytuł nadawany najbardziej wpływowym przestępcom w strukturach mafii z obszaru byłego ZSRR. To swego rodzaju książę, który po spełnieniu stosownych rytuałów, może być uznany za osobę ściśle przestrzegającą zasad niepisanego kodeksu przestępczego i autorytet dla innych przestępców. Policjanci z warszawskiej Woli wraz z ABW ustalili czasowe miejsce pobytu mężczyzny, który miał taki status i ukrywał się w Polsce.

44-latek miał wysoką pozycję w strukturach postsowieckiej przestępczości zorganizowanej. Był wcześniej skazany za poważne przestępstwa, w tym za zabójstwo, a jego działalność obejmowała funkcjonowanie w strukturach kryminalnych oraz udziale w konfliktach pomiędzy grupami przestępczymi. Ukrainiec, wobec którego została wydana decyzja o odmowie pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen, został namierzony w jednym z hoteli na terenie stolicy.

Przestępczość zorganizowana w Polsce. Ukraiński „wor w zakonie” zatrzymany

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy na Woli. Po wykonaniu czynności z udziałem 44-latka został przekazany funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Warszawie. Ze sprawozdania z działalności Centralnego Biura Śledczego za 2025 r. wynika, że ogromny wpływ na rozwój działalności przestępczej zorganizowanych grup na terenie Polski ma sytuacja geopolityczna związana z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę.

Chodzi w dużej mierze o obywateli z byłych krajów bloku wschodniego, których działalność skupia się w obszarze przestępczości pospolitej, przemycie broni, handlu ludźmi oraz w przestępczości zorganizowanej. Pod koniec stycznia 2026 r. w Poznaniu zatrzymany został 55-letni szef gruzińskiej mafii. „Wor” brał udział w napadzie na sklep jubilerski w Krakowie w połowie grudnia ub. r. Inny gruziński „wor w zakonie” został aresztowany w maju 2025 r. przez warszawski funkcjonariuszy.

