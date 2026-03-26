Pułapka na Nawrockiego. Tusk i Czarzasty wykorzystują prezydenckie weto

Decyzja prezydenta o niepodpisaniu ustawy dotyczącej programu SAFE odbiła się szerokim echem. W stronę Karola Nawrockiego popłynęło sporo krytycznych uwag, nie tylko ze strony polityków koalicji rządzącej, ale i przedstawicieli służb.

Kibice odwracają się od Karola Nawrockiego?

Negatywne reakcje wywołało również kolejne weto, tym razem odnoszące się do zmian w kodeksie karnym. Szczególnie mocno dało się to zauważyć w środowisku kibiców piłkarskich, którzy wcześniej niejednokrotnie okazywali prezydentowi wyrazy poparcia. W trakcie meczów Ekstraklasy na stadionach w kilku miastach Polski pojawiły się transparenty uderzające w Karola Nawrockiego.

W ocenie Waldemara Żurka prezydent nie docenił środowiska kibiców. – Karol Nawrocki nastawił się na konfrontację. To bardzo zły sygnał dla obywateli. Wszystkie dobre pomysły wyrzuca do kosza. Ale ludzie to widzą. Uważam, że to jego ogromny problem – ocenił minister sprawiedliwości na łamach „Faktu”.

Tusk i Czarzasty szykują sejmową pułapkę na Nawrockiego

Donald Tusk postanowił wykorzystać społeczne emocje, jakie wywołał brak podpisu pod nowelizacją kodeksu karnego. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w piątek 27 marca prezydenckim wetem zajmą się posłowie.

Sejmowa arytmetyka jest jednak nieubłagana – koalicji brakuje większości, aby odrzucić decyzję Karola Nawrockiego. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, przedstawiciele rządu nie składają broni i próbują zastawić pewną pułapkę na głowę państwa. Rządzący będą się domagali od szefa Kancelarii Prezydenta, aby przedstawił w Sejmie merytoryczne argumenty przemawiające za wetem.

– Zaskakująco dla wszystkich chyba, dla mnie też, cała ta sprawa z KPK zamieniła się w formę jakiegoś, upiornego dość w formie i treści, pojedynku między kibicami a prezydentem – stwierdził Donald Tusk.

Premier dodał, że „próba przełamania weta stanowi szansę, aby naprawić skutki dramatycznie złych rządów Zbigniewa Ziobry”. – Sam jestem ciekawy, czy po decyzji marszałka pójdą po rozum do głowy ci, którzy wspierali prezydenta. Jeżeli nie uda nam się przełamać weta, to nie będzie tych zmian, a prezydent dalej będzie czytał dziwne transparenty na meczach – komentował.

Kancelaria Prezydenta o wecie zmian w kodeksie karnym

Wśród odrzuconych przepisów znajdują się m.in. te dotyczące korzystania z nielegalnych dowodów tzw. owoców zatrutego drzewa czy ograniczenia aresztów tymczasowych. Według koalicji decyzja o wecie służy utrzymaniu mechanizmów wprowadzonych za rządów PiS, które były wykorzystywane do uderzania w politycznych oponentów.

W odpowiedzi na zarzuty Zbigniew Bogucki przekonywał, że „prezydent musiał podjąć działania, ponieważ rząd nie poradził sobie z reformą wymiaru sprawiedliwości”. Tłumaczył m.in. że nowe regulacje doprowadzą do rozłożenia parasola ochronnego dla osób dopuszczających się przestępstw seksualnych.

