Ważne spotkanie ws. przyszłości TVN. Pojawiły się nowe informacje

Warner Bros. Discovery poinformowało w komunikacie, że 23 kwietnia odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego celem będzie głosowanie ws. fuzji z Paramount Skydance. Decyzję w tej sprawie będą mogły podjąć osoby, które w posiadanie akcji koncernu weszły do 20 marca. Zgodnie z warunkami umowy akcjonariusze WBD dostaną 31 dolarów w gotówce za każdą posiadaną zwykłą akcję. Łączna wartość umowy wyniesie 110 miliardów dol.

Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarządy obu spółek i ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale 2026 r. Jeśli do przejęcia nie dojdzie do 30 września, wówczas posiadacze akcji koncernu dostaną po 0,25 dol. za akcję za każdy kwartał do momentu zamknięcia połączenia. Przewodniczący rady dyrektorów Warner Bros. Discovery Samuel Di Piazza ocenił, że fuzja z Paramount Skydance jest „historyczna”. Jego zdaniem konsumenci dostaną szerszy wybór.

TVN zmieni właściciela, prezes WBD zabrał głos. „Z niecierpliwością oczekuję głosowania”

Prezes WBD David Zaslav przyznał, że „z niecierpliwością oczekuje na zbliżające się nadzwyczajne zgromadzenie”. Rada Warner Bros. Discovery jednogłośnie zaleca akcjonariuszom głosowanie „za” umową z Paramount. Zielone światło od inwestorów pozwoli na kontynuację transakcji, ale w dalszym ciągu połączeniu będą się przyglądać amerykańskie i europejskie organy. Ich zadaniem będzie m.in. ocena, czy fuzja oznacza podniesienie cen dla klientów lub szkodę dla konkurencji.

Jeśli chodzi o USA, wydaje się, że nie powinno być problemów z uzyskaniem zgody. Analitycy wskazują tutaj na ojca dyrektora generalnego Paramount Skydance Davida Ellisona – Larry’ego i jego powiązania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. WBD jest właścicielem m.in. Discovery Channel, HBO Max, Eurosport, Animal Planet, Cartoon Network, czy TVN. Los polskiej stacji po sfinalizowaniu umowy stoi pod znakiem zapytania.

