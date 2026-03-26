Karol Nawrocki się wściekł, skandaliczne sugestie pracownika TV Republika. „Dostaną pozwy”

Dziennikarz TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Karola Nawrockiego, czy „już mu nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem?”. To pytanie wywołało wściekłość prezydenta, który ostrym tonem sugerował redaktorowi, aby się „ogarnął i słuchał”. Półchłopek w oświadczeniu „przyznał, że pierwszy raz w swojej kilkunastoletniej karierze spotkał się z tak emocjonalną reakcją polityka”.

W środę pracownik TV Republika Marcin Dobski zasugerował w serii wpisów, że dziennikarz TVN w 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie został przyłapany wraz z operatorem kamery na podrzucaniu butelek po piwie, aby oczernić policjantów. Narrację podchwycił m.in. w Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej Nawrockiego – Marcin Przydacz oraz poseł PiS Maciej Małecki, który opublikował nagranie z fałszywym podpisem w sieci.

Pracownik TV Republika z obrzydliwymi sugestiami ws. dziennikarza TVN24. Jest reakcja

„Myślałem, że rozumiem, czym jest zmasowany hejt, ale kiedy dotyka bezpośrednio, okazuje się to zupełnie innym doświadczeniem. Dzisiaj kolejne kłamstwa – tym razem atak kłamliwym wobec TVN24 nagraniem sprzed 10 lat z Częstochowy. Oświadczam, że nie ma mnie na tym nagraniu. Nie byłem też wtedy w Częstochowie. Autorzy tego ordynarnego fejka dostaną pozwy” – napisał Półchłopek.

Dziennikarz TVN24 dostał kolejną falę wsparcia kolegów z redakcji. „To, że zadanie normalnego, klasycznego pytania, wylewa na dziennikarza hejt, napędzany kłamstwami polityków i różnych postaci spod ciemnej gwiazdy oznacza, że ktoś próbuje zakrzyczeć problem. I zachowania prezydenta. I nieudanego spotkania z Orbanem. Acz nikczemne to mocne” – podkreślił Konrad Piasecki.

Marcin Dobski z kłamliwym nagraniem sprzed 10 lat. „Machina propagandy PiS”

„Bezczelne kłamstwa, hejt i próby zastraszania nie spowodują, że dziennikarze przestaną zadawać pytania. Od tego jesteśmy. Trzymaj się Mateusz” – dodał Bertold Kittel. „Obrzydliwe co rozpętali” – ocenił Jan Piotrowski. „Zorganizowany przemysł nienawiści” – stwierdził z kolei Robert Zieliński. „Machina propagandy PiS wrzuciła 4 bieg – fejki na dziennikarza, który ośmielił się zadać niewygodne pytanie prezydentowi” – zauważył niezależny dziennikarz Krzysztof Boczek.

