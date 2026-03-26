Mateusz Morawiecki z nową inicjatywą. Chcą się „postawić” Jarosławowi Kaczyńskiemu

Mateusz Morawiecki w najbliższym czasie ma założyć stowarzyszenie, które zgromadzi jego frakcję w PiS – poinformował „Newsweek”. Powodem jest „potrzeba zaznaczenia swojej odrębności”. – Do Kaczyńskiego dociera tylko argument siły. A siła wynika z sejmowej arytmetyki. Trzeba pokazać, że jest grupa, która może mu się postawić, jeśli prezes będzie kadrowo i programowo nas wycinał – wyjaśniał człowiek z otoczenia byłego premiera.

– Powołanie stowarzyszenia jest kartą przetargową w rozmowach z prezesem. To forma nacisku na Nowogrodzką – dodaje osoba z frakcji „harcerzy”. Projekt ma w dużej mierze zajmować się sprawami gospodarczymi, ale zgodnie z politycznym zamysłem ma bardziej sformalizować ludzi skupionych wokół Morawieckiego. Formuła nowego środowiska ma być taka, aby „nie wywoływać konfliktu w partii”, ale też przeciwdziałać potencjalnej marginalizacji w ugrupowaniu.

Mateusz Morawiecki zakłada stowarzyszenie. Jarosław Kaczyński o nowym środowisku w PiS

– My z partii nie wychodzimy – pada zapewnienie. Z obecności stowarzyszenia zdaje sobie sprawę Jarosław Kaczyński, który na niedawnym spotkaniu najważniejszych ludzi w ugrupowaniu zapowiedział powstanie nowego środowiska w ramach obozu Prawa i Sprawiedliwości. Osoby w centrali PiS z „satysfakcją” odnotowały jednak, że „ludzie kojarzeni z Morawieckim deklarują, że się tam nie wybierają”.

W nowym środowisku ma być mniej niż około 65 parlamentarzystów, którzy byli obecni na „wigilii” organizowanej przez byłego szefa rządu. Słychać, że Morawiecki miał „przeszarżować”. Z kolei Kaczyński mimo tego, że „nie lubi niezależności, nie podejmuje aktywnych działań, aby zablokować” stowarzyszenie. We władzach Prawa i Sprawiedliwości dominują i ton nadają przeciwnicy byłego premiera. Chodzi o popularnych „maślarzy”. Konflikt między frakcjami wciąż ma być jednak gorący.

