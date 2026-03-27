Czy katolik może kupić mięso w piątek? „Spowiednik gwiazd” wyjaśnia wątpliwości

3 kwietnia 2026 r. wypada Wielki Piątek. To jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Wówczas według kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego trzeba zachować post ilościowy i jakościowy. Post ścisły oznacza ograniczenie do trzech posiłków w ciągu dnia, z czego dwóch lekkich i jednego do syta. Muszą go zachować wierni od ukończenia 18. do rozpoczęcia 60. roku życia.

Oprócz tego, jak w każdy piątek, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, którą powinny z kolei zachować osoby powyżej 14. lat. Dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa jest to jedyny taki dzień w roku oprócz Środy Popielcowej, w którym obowiązują takie dwa ograniczenia. Ks. Janusz Koplewski w rozmowie z „Faktem” zaznaczył, że „katolik ma prawo kupić w piątek mięso, ale powinien je spożyć w inny dzień”.

Wielki Piątek 2026. Czy wierni muszą iść do Kościoła i zachować post?

– Pamiętam taką historię sprzed lat, że przebywający w sanatorium dostawali... w czwartek rybę, a w piątek mięso. Musiałem interweniować, ostatecznie udało się to zamienić – opowiadał duchowny. Zjedzenia kotleta w piątek nie jest grzechem ciężkim, ale ks. Koplewski radzi, aby „ćwiczyć silną wolę”. – Wegetarianie cały rok wytrzymują bez mięsa. Panujmy nad ciałem i duchem, chodzi o wyrzeczenie – zwrócił uwagę „spowiednik gwiazd”.

Należy także pamiętać, że Wielki Piątek jest również jedynym dniem w roku w Kościele katolickim, kiedy nie ma Mszy Świętej. Odprawiana jest jedynie Liturgia Męki Pańskiej, której centralnym punktem jest adoracja krzyża, a także drogi krzyżowe. Dodatkowo w wielu miejscach przez całą noc trwa adoracja. Wielki Piątek nie jest świętem nakazanym, więc nie ma obowiązku, aby pójść do kościoła.

Czytaj też:

