TV Republika spóźnia się z wypłatą pensji? „Nie będę ściemniał, jest dramat”

Mowa o Łukaszu Jankowskim, który wraz z Anną Pawelec poprowadzi program „Jankowski Pawelec Live”. Jak nieoficjalnie ustaliły Wirtualnemedia.pl, program ruszy 1 kwietnia o godzinie 15.

Łukasz Jankowski dołącza do wPolsce24

Jankowski od lat związany jest z Radiem Wnet, a w ostatnim czasie prowadził w Republice program „Polityczny horyzont Łukasza Jankowskiego”. Pojawiał się również w innych formatach stacji.

Odejście dziennikarza zostało potwierdzone przez kilka niezależnych źródeł, jednakże sam Jankowski nie odpowiedział na pytania dotyczące swojego transferu.

Transfer za transferem

Jankowski nie jest odosobnionym przypadkiem – ostatnio do zespołu wPolsce24 dołączyło kilka osób związanych wcześniej z Republiką lub Telewizją Polską.

Wśród nich znaleźli się między innymi Daniel Machnowski czy Emilia Wierzbicki, była rzeczniczka kampanii Karola Nawrockiego, która wcześniej zatrudniona była w Republice. Na antenie pojawił się także program Ryszarda Czarneckiego, byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości.

Pod koniec 2024 roku do Republiki przeszedł Jakub Maciejewski, który w ciągu ostatnich lat współpracował z mediami Fratrii, a w 2025 roku współpracę ze stacją rozpoczął dziennikarz sportowy Łukasz Ciona.

Problemy finansowe w Republice? Dziennikarze o spóźnieniach z wypłatami

Ostatnio informowaliśmy o decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie zgodziła się na rozłożenie rocznej raty za opłatę koncesyjną (mowa o kwocie sięgającej prawie 1,8 miliona złotych) na miesięczne płatności. Ostatecznie Tomasz Sakiewicz, prezes stacji przekazał, że brakująca kwota została uregulowana. Jednocześnie od części pracowników TV Republika płyną sygnały o tym, że firma ma problemy z wypłatami.

– Nie będę ściemniał, jest dramat. Nie otrzymałem ani złotówki od grudnia i z tego, co wiem, to wielu ludzi jest w takiej sytuacji. Wpłaty ze zbiórek na stację są chyba nieregularne – wyznaje portalowi Wirtualnemedia.pl jeden z dziennikarzy Republiki.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu, część pracowników rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. Konkurencyjna grupa Fratria – zlokalizowana w tym samym budynku, w którym mieści się TV Republika – jawi się jako sensowna alternatywa, która płaci na czas. Pojawiają się też głosy o tym, że „dla wielu ludzi w stacji nadzieją jest Newsmax Polska”. Kanał miałby być powiązany z marką Newsmax, która w Stanach Zjednoczonych znana jest ze wsparcia dla Donalda Trumpa, choć polska wersja ma działać jako franczyza z kapitałem z Serbii.

Co na to TV Republika?

Kierownictwo Telewizja Republika nie odniosło się do pytań dziennikarzy serwisu Wirtualnemedia.pl o problemach finansowych.

Tomasz Sakiewicz podkreślał, że ważnym źródłem pieniędzy jest YouTube. – Nawet jak ktoś nie ma pieniędzy, ale zasubskrybuje nas i tam klika, to te pieniądze jakoś do nas dopływają. Nie ujawniam szczegółów, ale z tego dostajemy swoje pensje, płacimy za prąd. Z YouTube mamy pieniądze, YouTube nam płaci za to – mówił.

Z kolei wcześniejsze publikacje o problemach finansowych stacji były określane jako „czarny PR”.

Problemy z wypłatami w TV Republika nie są jednak tematem nowym. Już wcześniej – między innymi w 2018 i 2019 roku – pracownicy narzekali na opóźnienia. Pojawiały się wtedy nawet groźby strajku.

Czytaj też:

Specjalny zespół w TV Republika objęty tajemnicą. „Zarząd stacji nie wyraził zgody”Czytaj też:

Ekipa TV Republika zatrzymana? Jest stanowisko policji. „Sprawa o wykroczenie”