Zaginęła 16-letnia Marcela. Policja reaguje ws. zdjęć nastolatki

W środę 25 marca Komenda Miejska Policji w Legnicy opublikowała komunikat w sprawie zaginięcia 16-letniej Marceli Żochowskiej. Jak poinformowano, dzień wcześniej w godzinach wieczornych nastolatka opuściła miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła do domu. Nie nawiązała też kontaktu z rodziną.

Zaginęła 16-letnia Marcela. Internauci pytają o zdjęcia

Aby usprawnić prowadzenie poszukiwań, policja opublikowała krótki rysopis dziewczynki. Ma ok. 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma czarne, krótkie włosy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarno-zielone spodnie i kremową kurtkę do pasa. „Opublikowane zdjęcia pochodzą sprzed 4 lat. W przypadku uzyskania aktualnych fotografii, komunikat zostanie niezwłocznie zaktualizowany” – zaznaczyli funkcjonariusze w komunikacie na Facebooku.

„Apelujemy do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, o pilny kontakt z Policją: 112, 478741520. Każda informacja może mieć znaczenie!” – apelowała policja.

Internauci pod postem policji zaczęli dociekać, dlaczego udostępniono zdjęcie nastolatki sprzed lat. Powątpiewali, czy będą w stanie rozpoznać dziewczynkę, nawet gdyby ją spotkali. – Zaginiona jest wychowywana przez dziadków. To starsze osoby, które nie mają telefonu komórkowego z aparatem fotograficznym. Jeśli ktokolwiek posiada aktualne zdjęcia dziewczynki, prosimy o kontakt – powiedziała w rozmowie z „Faktem” kom. Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

