Ktoś kradł znicze z grobu dziecka. Tak zrozpaczona matka namierzyła „hienę cmentarną”

Przez wiele ostatnich tygodni mieszkańcy okolic Bytowa i Słupska dyskutowali o cmentarnych złodziejach, którzy nie oszczędzali nawet grobów małych dzieci. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, jak bolesna może być podobna sytuacja, kiedy musimy nie tylko zmagać się z utratą bliskich, ale też ludzką podłością.

Pomorze. Z grobów znikały znicze i ozdoby

Z grobów regularnie znikały zarówno wiązanki, znicze i figurki. Zabierano nawet zostawiane na cmentarzu maskotki, co przelało czarę goryczy. Matka dziecka, spoczywającego na jednym z takich cmentarzy, postanowiła działać. — Przestępczy proceder został skutecznie przerwany dzięki informacji od tej pokrzywdzonej. Kobieta zostawiła w jednej z wartościowych ozdób lokalizator – mówił w rozmowie z „Faktem” sierż. szt. Dawid Łaszcz, rzecznik policji w Bytowie.

– 39-letnia kobieta, nie mając żadnych skrupułów, okradała cmentarze – potwierdzał przedstawiciel służb. – Zabierała z grobów wszystko, co miało wartość i nadawało się do ponownej sprzedaży – mówił.

– Policjanci z posterunku policji w Czarnej Dąbrówce w jej domu zabezpieczyli ozdobne drzewka, szklane i metalowe lampiony, wiązanki ze sztucznych kwiatów i inne sezonowe dekoracje, w tym m.in. ozdobne zające i figurki. 39-latka nie oszczędziła nawet grobu dziecka, zabierając z niego pozostawione przez pogrążonych w żałobie bliskich dekoracje – wymieniał.

Hiena cmentarna w rękach policji. Grozi jej surowy wyrok

Po zatrzymaniu podejrzanej kobiety, prokurator przedstawił jej zarzut ograbienia miejsca spoczynku. Za ten czyn grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Policja ustala teraz, ile osób mogło zostać poszkodowanych działaniem złodziejki.

– Apelujemy do osób, w szczególności z gminy Czarna Dąbrówka, o sprawdzenie grobów swoich bliskich. Osoby, które zauważą brak ozdobnych drzewek, lampionów, zniczy czy wiązanek, prosimy o zgłoszenie się do policjantów. Złożenie zawiadomienia o kradzieży jest niezbędne do uzupełnienia materiału dowodowego i pozwoli na odebranie skradzionych przedmiotów, które w dużej mierze zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy – przekazał Dawid Łaszcz.

Czytaj też:

Zaginęła 16-letnia Marcela. Policja reaguje ws. zdjęć nastolatkiCzytaj też:

Schreiber przykuła się do drzwi siedziby KO. Do akcji wkroczyła policja