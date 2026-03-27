„Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego” najlepszym banknotem w 2025 r.

Prezes NBP prof. Adam Glapiński gościł dzisiaj przedstawicieli Międzynarodowego Towarzystwa Banknotów (IBNS), którzy przekazali mu nagrodę dla banknotu kolekcjonerskiego „Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego„”” o nominale 20 zł, uznanego za Najlepszy Banknot Okolicznościowy 2025 r.

W konkursie zorganizowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Banknotów polski banknot rywalizował z emisjami banków centralnych m.in. Turkmenistanu, Meksyku, Kazachstanu, Tajlandii, Botswany, Namibii, Papui-Nowej Gwinei oraz Sri Lanki.

W głosowaniu, które trwało od 15 do 29 grudnia 2025 r. kolekcjonerzy i pasjonaci z całego świata wybierali banknot, który uważają za najbardziej oryginalny i atrakcyjny. Banknot wyemitowany przez Narodowy Bank Polski zdobył największą liczbę głosów i został uznany za najlepszy na świecie w 2025 r.

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknot „Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego", 5 listopada 2025 r. To kolejna emisja nawiązująca do milenium koronacji – wcześniej NBP upamiętnił to wydarzenie monetami kolekcjonerskimi.

