Donald Tusk o aferze kłodzkiej. „Wyjątkowo obleśna polityka”

Donald Tusk w Sejmie został zapytany, czy „wyciągnie konsekwencje wobec działaczy z Dolnego Śląska, którzy tuszowali przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci lub nie reagowali” na te działania. Zdaniem premiera „jest wyjątkowym skandalem próba takiego politycznego wykorzystywania tej zbrodni”. Tusk dodał, że „był pierwszym politykiem w Polsce”, który wytoczył tego typu przestępcom „bezwzględną walkę, jeszcze kiedy pierwszy raz był szefem rządu”.

Tusk kontynuował, że „w sprawie kłodzkiej przestępca winny tej ohydnej zbrodni i gwałtów dostał 25 lat pozbawienia wolności”. – Nikt niczego nie krył. Jego żona, która prawdopodobnie z nim współpracowała, chociaż sprawa jest przed apelacją, na razie dostała sześć lat wyroku więzienia – mówił premier. Szef rządu kontynuował, że „zna tylko jeden przypadek krycia przestępstw seksualnych wobec dzieci i dotyczy on jednego z najważniejszych polityków PiS-u”.

Tusk o kryciu przestępstwa dot. polityka PiS. „Zaangażowano całe państwo, żeby sprawie łeb ukręcić”

– Ja nie będę używał nazwiska, bo nie chcę robić z tego polityki, ale dobrze wiecie, o kim mówię, o jakiej sprawie mówię. Tak, tam wtedy zaangażowano całe państwo, żeby sprawie łeb ukręcić – podkreślił Tusk. Premier zapewnił, że „każdy, kto podnosi rękę na dziecko, szczególnie w tak obrzydliwych zamiarach, jak wykorzystanie seksualne, a szczególnie z użyciem przemocy, będzie bezwzględnie ścigany”.

Tusk ubolewał, że niektórzy politycy „z tragedii ofiar i z samego faktu zbrodni robią wyjątkowo brudną i obleśną politykę”. – Nikt niczego nie ma zamiaru ukrywać. Wręcz przeciwnie. To jest najwyższa kara w historii, te 25 lat. Nie ja ją nałożyłem, to jest sąd. I, jak wiecie, ta sprawa znalazła swój finał w sądzie naprawdę kawał czasu temu. Dobrze wiecie, dlaczego ta sprawa w tej chwili jest rozgrywana politycznie i że miała bezpośredni związek też z tym nieszczęsnym prezydenckim wetem – zakończył.

Zaskakujące sceny w „Kropce nad i”. „Z ust polityka PiS takie słowa to wstyd”Czytaj też:

Spięcie dziennikarki z politykiem PiS. „Ale niech pan mnie nie nagrywa”