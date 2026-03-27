Czarnek życzył spokojnych świąt i się zaczęło. Wymowna mina członków rządu

Na posiedzeniu Sejmu w piątek 27 marca na mównicy pojawiła się Wioleta Tomczak z Polski 2050, która w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi życzyła wszystkim Polakom „chwil spokojnych, refleksyjnych, spędzonych wśród najbliższych”. Do tych słów nawiązał Włodzimierz Czarzasty, który „w ramach życzeń chwil spokojnych i refleksyjnych” poprosił o zabranie głosu Przemysława Czarnka.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości dołączył się do życzeń, a następnie zaczął wygłaszać krótką tyradę. – Ale życzenia życzeniami, święta świętami, a rzeczywistość rzeczywistością. Mówimy przebudzenie od pewnego czasu i przebudzili się. Po trzech tygodniach pan premier Tusk się przebudził, po tym, jak złupił Polaków na dwa miliardy złotych, bo tyle Polacy zostawili na stacjach benzynowych przez to, że pan był bezczynny, przez tyle czasu i pan, panie Kosiniak-Kamysz – powiedział na starcie Czarnek.

Przemysław Czarnek w Sejmie uderzył w rząd. Awantura po słowach kandydata PiS na premiera

W międzyczasie sejmowa kamera pokazała wymowne twarze członków rządu. Na osobę najbardziej zdziwioną wyglądał szef MON. – Rolnicy polscy płacą za paliwo jak za zboże, chociaż zboże niestety nie kosztuje zbyt wiele, panie premierze Kosiniak-Kamysz. Chcecie przy tym wszystkim oczywiście ugrać jedną rzecz, przykryć wielkie afery: afery służby zdrowia, brak badań kolonoskopijnych, gastroskopijnych, rezonansem magnetycznym, tomografią komputerową – kontynuował polityk PiS.

– 40 proc. chcecie za to płacić, panie premierze. Chcecie Polaków skazać na śmierć. Na to nie pozwolimy. Nie pozwolimy też, żebyście mówili, że nikomu nie powiecie, co się stało na Dolnym Śląsku. Wszystko wyjdzie na jaw – podsumowywał Czarnek, kiedy kończył mu się czas na jego wypowiedź. Marszałek Sejmu szybko wyłączył mikrofon kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu. Głos zabrał następnie Sławomir Ćwik z klubu Centrum.

Ostra reakcja posła KO na słowa Przemysława Czarnka. „Jesteście skrajnymi hipokrytami”

Czarnkowi odpowiedział Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. – Pan widzę jest od jakiegoś czasu wiernym naśladowcą pana posła Sachajki. Rozumiem, że do wyborów parlamentarnych, pan będzie co chwila przychodził na mównicę i mówił, co panu na wątrobie leży. Wie pan, jeśli chodzi o ceny, o inflację, jesteście skrajnymi hipokrytami. Nie było takiej inflacji od lat jak za waszych rządów. Wie pan, jaką pan miał wtedy radę dla Polaków? Warto panu przypomnieć – zaczął poseł KO.

– Pan mówił, że Polacy powinni mniej jeść i taniej. Taką pan miał radę na PiS-owską drożyznę wtedy, kiedy rządziliście. Wtedy, kiedy była rekordowo wysoka inflacja, wasi ludzie tu z tego klubu nabywali papiery wartościowe, których rentowność zależała właśnie od wysokiej inflacji i w tym samym czasie, przekonywaliście Polaków, że inflacja nie będzie rosnąć, a sami się bogaciliście na drożyźnie. Dla Polaków drożyzna, dla was zysk – zakończył Konwiński. Poseł PiS krzyczał wtedy, że to „kłamstwo”.

