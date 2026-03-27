TVN dostał najwyższą karę w historii polskich mediów. Wyrok sądu ws. kontrowersyjnego reportażu

Reporter TVN24 Marcin Gutowski poinformował w mediach społecznościowych, że 27 marca 2026 r., po trzech latach, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za bezpodstawną karę nałożoną jednoosobowo przez przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. Chodzi o reportaż „Franciszkańska 3”. Dziennikarz wymienił, że według sądu reportaż był rzetelny i nie był atakiem na Kościół, Jana Pawła II czy chrześcijańskie wartości oraz nie naruszał dobra społecznego.

Gutowski kontynuował, że reportaż w żaden sposób nie propagował postaw sprzecznych z prawem czy naruszających chrześcijański system wartości i był przygotowany zgodnie z zasadami staranności dziennikarskiej oraz oparty o zróżnicowane źródła, „relacje wielu świadków, analizę dokumentów i nagrań”. Sąd wskazał także, że „autorzy audycji wskazali wprost na mniejszą wiarygodność dokumentów pochodzących od służb PRL-u”.

Sąd uznał, że kara nałożona za reportaż TVN24 bezpodstawna. Ujawniono argumentację

Sąd podkreśli, że „sam fakt kanonizacji nie może uniemożliwiać prowadzenia badań i analiz życiorysu czy okoliczności posługi kard. Karola Wojtyły”, a „audycja dotyka bardzo ważnej kwestii społecznej, czyli ochrony małoletnich dzieci”. Czytamy też, że „państwo polskie, w przeciwieństwie do innych państw, nie dokonało jeszcze gruntownego zbadania i rozliczenia działań hierarchii kościelnej w tym zakresie”.

„Audycja stanowiła ważny i wyraźny głos w dyskusji na ten bardzo istotny społecznie temat”, „Kościół katolicki, jak i inne związki wyznaniowe, są częścią życia społecznego, ich działania podlegają w związku z tym kontroli i krytyce, w tym w szczególności przez środki masowego przekazu”. „Wolność mediów i prawo do wypowiadania swoich poglądów to fundament demokracji” – wymieniał reporter TVN24.

Sąd wydał wyrok ws. kary KRRiT na TVN za reportaż „Franciszkańska 3”. Dziennikarz zabrał głos

Gutowski na koniec tego wątku przywołał opinię sądu, zgodnie z którą „samo uznanie Jana Pawła II za świętego nie może wyłączać jego życia z analizy i oceny przed dziennikarzy i naukowców”, a „audycja nie obrażała kultu Jana Pawła II, ani naruszała chrześcijańskiego systemu wartości. Wręcz przeciwnie, pedofilia, jak i jej ukrywanie jest sprzeczna z dekalogiem i narusza podstawowe, elementarne wartości głoszone przez Kościół katolicki”.

„Była to najwyższa kara w historii polskich mediów i wynosiła 550 tys. zł. Od początku było wiadomo, że działanie Macieja Świrskiego ma charakter polityczny i godzi w wolność mediów” – przypomniał dziennikarz. Gutowski podkreślił, że w związku z wyrokiem „oficjalnie zdejmuje knebel, który sam sobie nałożył trzy lata temu”. Przypomniał, że „oskarżenia o kłamstwa i manipulacje kierowane w jego stronę i jego stacji były jednymi z najlżejszych”. „Od dziś koniec milczenia” – podsumował.

Reportaż TVN24 „szkalował kard. Karola Wojtyłę”? „Wyrok niezrozumiały i trudny do zaakceptowania”

Oświadczenie wydała również KRRiT. Uznano, że reportaż „szkalował kardynała Karola Wojtyłę”. – Wyrok jest niezrozumiały i trudny do zaakceptowania. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie odwoływała się od tego rozstrzygnięcia – zapowiedziała przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak.

