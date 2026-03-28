TVN zmieni właściciela? Sprawa się komplikuje. Trzy kluczowe pytania

Departament Sprawiedliwości (Department of Justice, DOJ) Stanów Zjednoczonych kontynuuje śledztwo w sprawie dotyczącej przejęcia Warner Bros Discovery przez Paramount Skydance – poinformowała agencja Reutera, powołując się na trzy anonimowe źródła. Z nieoficjalnych informacji wynika, że DOJ zwraca się o podanie informacji, w jaki sposób transakcja, której wartość wynosi 110 mld dolarów, wpłynie na produkcję filmową, prawa do treści, a także konkurencję między serwisami streamingowymi.

Reuters zaznacza, że jeśli Departament Sprawiedliwości USA stwierdziłby, że istnieją realne problemy np. w kwestii dotyczącej konkurencji na rynku, mógłby zostać wniesiony pozew w celu zablokowania transakcji lub rozpoczęłyby się negocjacje w sprawie ugody, które miałyby rozwiązać sporne kwestie.

W ubiegłym tygodniu wysoki rangą urzędnik ministerstwa sprawiedliwości USA Omeed Assefi powiedział, że Paramount „absolutnie nie” może liczyć na przyspieszoną ścieżkę zatwierdzenia transakcji. Zagraniczne media informowały, że jeszcze w 2026 roku, prawdopodobnie jesienią, dojdzie do ostatecznej zmiany właściciela Warner Bros Discovery. Aby transakcja doszła do skutku, strony muszą dopiąć szeregu formalności, w tym m.in. otrzymać zgodę regulatorów rynkowych, na czele z Departamentem Sprawiedliwości USA czy Komisją Europejską.

Do Warner Bros. Discovery należy m.in. stacja TVN. Jakie nastroje panują wśród pracowników? – Najbardziej trzęsą się dziennikarze zajmujący polityką. Wiadomo, że rodzina Ellisonów sympatyzuje z Trumpem, to prawicowa ekipa. Nowy właściciel może postawić na zwrot i z tym są związane największe obawy. Tym bardziej, że nie wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja polityczna w naszym kraju – przyznał w rozmowie z Wirtualnymi Mediami jeden z reporterów.

– Wbrew temu, co piszą niektórzy prawicowi publicyści albo politycy PiS zafascynowani Trumpem, na Wiertniczej nie ma żadnej paniki ani popłochu. Natomiast z tyłu głowy oczywiście jest jakieś poczucie niepewności, ale tak było również w przypadku Discovery i potem, gdy tworzyło się WBD – dodał inny dziennikarz.

TVN dostał najwyższą karę w historii polskich mediów. Wyrok sądu ws. kontrowersyjnego reportażu

