TVN traci licencję na pokazywanie skoków narciarskich. Co zrobi TVP

Relacje z zawodów, w tym konkursy rozgrywane na polskich skoczniach, można śledzić nie tylko w TVN, ale również na kodowanych kanałach Eurosportu. Taki model dystrybucji obowiązuje od czasu, gdy nadawca przestał udzielać sublicencji Telewizji Polskiej, co nastąpiło po zakończeniu sezonu 2020/2021. Wszystko wskazuje na to, że grupa zamierza kontynuować obecną strategię, stawiając na synergię swoich kanałów informacyjnych i rozrywkowych przy obsłudze skoków.

TVN ponownie będzie zabiegało o licencje na skoki narciarskie

Prawo do transmitowania Pucharu Świata w skokach narciarskich posiada TVN od 2015 r. TVN planuje nadal pokazywać skoki narciarskie również po sezonie 2025/2026. Lidia Kazen, dyrektorka programowa kanałów TVN, już wcześniej zadeklarowała chęć przedłużenia współpracy, podkreślając, że sport jest niezwykle istotnym elementem ramówki TVN.

TVP przedłużyła prawa do transmisji krajowych zawodów Pucharu Świata

Telewizja Polska przedłużyła prawo do transmisji krajowych zawodów Pucharu Świata mężczyzn aż do końca sezonu 2029/2030. Porozumienie obowiązuje od sezonu 2026/2027, gwarantując publicznemu nadawcy wyłączność na pokazywanie konkursów odbywających się w kraju.

Współpraca z Polskim Związkiem Narciarskim ma jednak znacznie szerszy zakres niż tylko męskie skoki. Dzięki nowemu kontraktowi widzowie TVP zyskają dostęp do bogatej oferty sportów zimowych, w tym do Pucharu Świata kobiet, Letniego Grand Prix oraz zawodów Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim.

TVP z licencją na biathlon aż do 2030 r.

Telewizja Polska zapewniła sobie prawa do transmisji Pucharu Świata oraz mistrzostw świata w biathlonie na cztery kolejne sezony. Dzięki przedłużeniu umowy kibice tej dyscypliny będą mogli śledzić ponad 100 godzin relacji z biathlonowych tras podczas każdej zimy.

Warto zaznaczyć, że podział na rynku mediów pozostaje bardzo wyraźny. Podczas gdy TVP skupia się na wydarzeniach organizowanych w Polsce, prawa do relacjonowania zagranicznych konkursów Pucharu Świata nadal pozostają do końca sezonu 2025/2026 w rękach grupy TVN.

