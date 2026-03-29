Utrudnienia w kursowaniu metra. Wyłączone stacje po wypadku

Poważny wypadek na stacji Pole Mokotowskie sparaliżował w niedzielę 29 marca ruch na pierwszej linii warszawskiego metra. Jak poinformowała rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń, pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami, które według prognoz potrwają „dłuższy czas”.

Obecnie wyłączone z użytku są cztery kluczowe stacje: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka oraz Wierzbno.

Ruch pociągów został zorganizowany w ramach dwóch niezależnych pętli. Składy kursują na odcinkach od Kabat do Wilanowskiej oraz od Centrum do Młocin.

W kierunku przeciwnym, pociągi jadące od strony Młocin kończą bieg na stacji Świętokrzyska. Taki układ wymusza na podróżnych korzystanie z alternatywnych środków transportu na zamkniętym fragmencie trasy.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o pilnym uruchomieniu zastępczej linii autobusowej ZM1. Autobusy łączą stację Wilanowska ze Świętokrzyską, przejeżdżając m.in. przez Puławską, Woronicza, Aleję Niepodległości oraz Plac Konstytucji. Służby apelują do pasażerów o sprawdzanie bieżących komunikatów i wybieranie tras omijających rejon wypadku.

