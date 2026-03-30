Pracownik TVN o benefitach w stacji. „Iluzja dostępna tylko dla kadry zarządzającej”

Warner Bros. Discovery w związku z dobrymi wynikami za 2025 rok podwyższył pensje pracowników TVN średnio o 5,5 proc. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami do sprawy odniósł się szef Związku Zawodowego Pracowników polskiej firmy Tomasz Ozimkiewicz. Jak się okazuje, około 30 proc. zespołu jest objętych programem opcji na akcje. Jego szczegóły są jednak tajne. Wiadomo jedynie, że jest realizowany przed podmiot zewnętrzny.

Jak czytamy, według podejrzeń akcje mogą trafiać do „kolegów” szefów i niekoniecznie ma to odzwierciedlenie w realnych osiągnięciach zawodowych. Mimo zabiegów nie ma żadnych mierzalnych kryteriów. Program jest odbierany jako „narzędzie do nagradzania osób zaufanych i lubianych, niekoniecznie tych najlepszych merytorycznie”. Według relacji osób, które otrzymywały akcje, kwoty mają wynosić równowartość nawet 50 tys. zł.

TVN podwyższył pensje pracownikom. Związkowiec o tajnym programie akcji, szkolenia nazwał farsą

W TVN mają funkcjonować trzy systemy. Pierwszy to coroczne podwyżki, ale często były one niższe niż inflacja. Drugi to roczna premiera tzw. trzynastka. Niektóre osoby mają ją jednak mieć o połowę niższą niż pozostali. Trzeci to wspomniany program akcyjny. Pracownicy TVN mogą również liczyć na inne benefity, takie jak nielimitowane dofinansowanie posiłków, które ogranicza się do budynku stacji. Znajdująca się tam stołówka jest jednak czynna do 16.30.

Z tej opcji nie mogą jednak skorzystać osoby pracujące do późnych godzin poza siedzibą firmy. Dzienny limit finansowania mają z kolei pracownicy ośrodków regionalnych. Szkolenia czysto zawodowe, podnoszące kwalifikacje pracowników produkcji, mają być z kolei „farsą”. – To iluzja dostępna tylko dla kadry zarządzającej i biurowej – ocenił Ozimkiewicz. Większość benefitów dotyczy osób zatrudnionych na etatach, ale nie wiadomo, jaką liczbę stanowią.

